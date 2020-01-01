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محافظ رام الله: يُسمح للمطاعم بخدمة توصيل الوجبات فقط

الأربعاء 11 مارس 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ رام الله: يُسمح للمطاعم بخدمة توصيل الوجبات فقط


رام الله / سما /

 قررت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، السماح للمطاعم بفتح ابوابها من اجل خدمة التوصيل والبيع خارجها، مع تأكيد منع الجلوس فيها، حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وقالت غنام، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن مجلس الطوارئ بحالة انعقاد دائم، ويتم اتخاذ القرارات بأعلى درجات الحرص وبناء على تقييم صحي وموضوعي وبشكل يومي للحالة العامة.

وأعربت عن املها بإعادة كافة الأمور الى وضعها الطبيعي، إلا أن الحفاظ على سلامة مواطنينا مسؤوليتنا الأولى، مشيرة إلى أن هذا القرار مشروط بمنع التجمع والاكتفاء بتقديم خدمة للخارج فقط، مؤكدة أنه ستكون هناك جولات ميدانية من اللجان المتخصصة للتأكد من الالتزام بهذه الشروط، واتخاذ اجراء فوري بمن لا يلتزم بها وفقا للقانون.

وأوضحت المحافظ أن باقي الإجراءات والقرارات المتعلقة بالأندية والمراكز الرياضية والقاعات والمقاهي ومقاهي الانترنت وتدريبات الفرق الكشفية والدبكة وصالات الألعاب بكافة اشكالها، تبقى على ما هي عليه.

#رام الله #مطاعم رام الله #توصيل الوجبات #كورونا #ليلى غنام

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