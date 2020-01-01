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الجهاد: تحية لأهالي نابلس الذين يتصدون لإرهاب الاحتلال

الأربعاء 11 مارس 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: تحية لأهالي نابلس الذين يتصدون لإرهاب الاحتلال


نابلس / سما /

وجه الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين مصعب البريم التحية لأهالي قرية بيتا ولمدينة نابلس وهي تتصدى لإرهاب وجرافات الاحتلال دفاعا عن جبل العرمة.

وأكد البريم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الضفة ستبقى عصية على الانكسار وشوكة في حلق الاستيطان والمشروع الصهيوني.

وأوضح أن كل المحاولات الصهيونية بالقتل والملاحقة والاعتقالات وهدم البيوت لن تمنع استمرار تفجر الغضب في وجه الاحتلال حفاظا على الارض والمقدسات.

وشدد البريم على أن نهج المواجهة هو الأنجع لإعلاء صوت الحق والثوابت في وجه الزيف والباطل، وهو النهج الأقدر على لجم الاحتلال وسياساته العدوانية.

#الجهاد الاسلامي #نابلس

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