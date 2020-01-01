الصحة العالمية: فلسطين قامت بخطوات متقدمة لمواجهة تفشي كورونا

رام الله / سما /

أشاد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. جيرالد روكنشواب بالإجراءات المتقدمة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث مشيراً الى أن الحكومة ووزارة الصحة تقوم بإجراءات تفوق ما هو موصى به دولياً.

و قال د. روكنشواب في لقاء جمعه مع وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة في مكتبها برام الله: "إن وزارة الصحة ملتزمة بمعايير منظمة الصحة العالمية، و في إجراءات فحص المرضى، وإجراءات الحجر، وإجراءات الصحة العامة، تقوم وزارة الصحة بكل ما يمكن عمله للحد من إمكانية انتشار الفيروس، وفي التخفيف من الآثار المترتبة على الناس".

و أثنى روكنشواب على جهود طواقم وزارة الصحة لتشخيص ومكافحة الفيروس، وبالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، مؤكداً استمرار المنظمة بتقديم كل الدعم الممكن للقطاع الصحي الفلسطيني لمواجهة هذا الفيروس والحد من انتشاره.

و تابع يقول: "أعتقد أنها خطوة ممتازة أن يأخذ مكتب رئيس الوزراء القيادة في إدارة هذه الأزمة، وأخذ الأمر بهذا الشكل الجدي من أعلى مستوى سياسي"، مضيفاً بأن المنظمة ستواصل تقديم كل التوصيات على المستوى الفني لوزارة الصحة، ليكونوا ضمن المعايير الدولية.

و من جهتها أكدت وزيرة الصحة بأنه تم تشكيل خلايا أزمة في كل محافظة بقيادة المحافظ وكافة المؤسسات المعنية لتجهيز مركز فرز ومركز حجر صحي ومستشفى خاص لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة الصحة أن طواقم الوزارة قدمت تدريبات للطواقم الطبية ومقدمي الخدمات الصحية الحكومية والأهلية والخاصة، حول آلية التعامل مع المصابين والمشتبه بإصابتهم بالمرض.

وأكدت د. الكيلة أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية يقدمون دعماً كاملاً للقطاع الصحي، حيث سخروا كافة إمكانيات الدولة لمواجهة هذا الفيروس.