موعد صرف منحة أمير قطر لمتضرري حريق النصيرات وسط قطاع غزة

غزة / سما/

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، بدء عملية صرف الدفعة الأولى من منحة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإغاثة المتضررين من الحريق الذي اندلع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الأسبوع الماضي، يوم غدٍ الخميس.

وأوضح العمادي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن المنحة ستقدم لأهالي الشهداء وكذلك الجرحى والمتضررين من الحريق من أصحاب المحال التجارية والمركبات.

وتابع "قد تمت دراسة وحصر الأضرار الناجمة عن الحريق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الاقتصاد وبلدية النصيرات".

وأفاد أن الدفعة الأولى من المنحة ستصرف لعدد 161 من المتضررين جراء الحريق، وسيتم من خلال عبر مكاتب البريد بغزة، مشيراً إلى أن اللجنة القطرية ستتابع إغاثة ومساعدة المتضررين من الحريق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.

كما أنها تعمل وبالتعاون مع جهات الاختصاص على دراسة إعادة إعمار وتجهيز منطقة السوق المتضررة بما يضمن أمن وسلامة السكان وسهولة تنقلهم.