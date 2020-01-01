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غزة: هيئة مسيرة العودة تكشف عن تجهيزاتها لإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد

الأربعاء 11 مارس 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: هيئة مسيرة العودة تكشف عن تجهيزاتها لإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد


غزة / سما /

استعرضت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة، كافة الخطط والإجراءات المنوي القيام بها لإنجاح يوم الـ30 من مارس والذ يتزامن مع ذكرى يوم الأرض الخالد ودخول المسيرة عامها الثالث، في كافة المخيمات المقامة شرق قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال اجتماع تحضيري موسع ظهر اليوم الأربعاء، بحضور كافة اللجان التنفيذية والميدانية وإدارة مخيمات العودة في المحافظات الخمسة، وذلك في إطار التحضير لاستئناف المسيرات وفق قرار الهيئة الوطنية للمسيرة التي حددت ذكرى يوم الأرض في الـ 30 من مارس 2020م مناسبة لتجديد المسيرات.

وأكد أعضاء الهيئة المجتمعون على سير الترتيبات وفق برنامج متدرج يشمل كافة الجوانب والمستويات، مشددين على أهمية إحياء هذا اليوم الذي شكل تحولاً مهماً في مسيرة النضال الوطني والتصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وناقش المجتمعون العديد من التحديات وسُبل مواجهتها، وفي ختام الاجتماع أجمع الحضور على العمل بخطى ثابتة وإصرار وعزم لتحشيد الجماهير الفلسطينية لإحياء هذا اليوم، كما جاء.

ودعا المجتمعون أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لإحياء هذه المناسبة الوطنية الهامة تأكيداً على الحقوق والثوابت الوطنية، حيث ساد الاجتماع أجواء إيجابية عكست مستوى الحرص والمسؤولية العالية لإنجاح الفعاليات وسلامة المشاركين.

#الهيئة الوطنية #يوم الارض #غزة #صفقة القرن #قطاع غزة #حدود غزة

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