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الإعلامي الحكومي بغزة يحذر مروجي الإشاعات حول وجود "إصابات كورونا"

الأربعاء 11 مارس 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامي الحكومي بغزة يحذر مروجي الإشاعات حول وجود "إصابات كورونا"


غزة / سما /

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأربعاء، تصريحًا هامًا بخصوص نشر معلومات ميدانية غير صحيحة عن اشتباه بإصابات فيروس كورونا.

وأهاب بالنشطاء والصفحات الإخبارية عبر التواصل الاجتماعي بعدم نشر أي اخبار متعلقة بفيروس كورونا ما لم تكن صادرة عن وزارة الصحة او الناطق باسمها او اللجنة الطبية لمواجهة الفيروس، في ظل ضوء تكرار نشر معلومات ميدانية غير صحيحة عن اشتباه بإصابات فيروس كورونا ونسبها لشهود عيان أو مصادر مجهولة.

وأكد المكتب الإعلامي، أن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بتهمة ترويج الإشاعات.

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