اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ77.. ونتنياهو: رصد 10 مليارات شيكل لإنقاذ الاقتصاد

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تصريح حول استعدادات الاقتصاد الإسرائيلي لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، إن "لكورونا تأثير كبير على الوضع الاقتصادي" وأن الحكومة سترصد 10 مليارات شيكل كمساعدة أولية لإنقاذ الاقتصاد الذي تضرر من انتشار كورونا.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحافي بمشاركة وزير المالية، موشيه كاحلون، ووزير الاقتصاد ومحافظ بنك إسرائيل ومدير عام وزارة المالية، أن "وضع الاقتصاد الإسرائيلي أفضل من وضع معظم الاقتصادات في العالم. والجهاز المالي صامد والبطالة متدنية، وهذه أفضليات كبيرة لدى الدخول إلى هذه الأزمة. وهذا تحد نعتقد أن بإمكاننا التعامل معه من أجل أن نتمكن من عبوره بسلام في نهاية المطاف. والهدف هو السماح بجريان عمل متواصل للمرافق الاقتصادية".

من جهة أخرى، دعا عشرات رؤساء السلطات المحلية في إسرائيل إلى تشكيل "حكومة طوارئ قومية" من أجل حل أزمة فيروس الكورونا، وذلك من خلال عريضة تم إرسالها، اليوم الأربعاء، إلى نتنياهو، ورئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، ورئيس الدولة، رؤوفين ريفلين.

وبادر إلى العريضة رئيسة بلدية يهود – مونسون، المحامية ياعيلا مكليس. وقال الموقعون على العريضة إنه "في الوقت الذي ينفلت فيه وباء الكورونا في العالم كله ويهدد مواطني إسرائيل أيضا، حان الوقت لتجاهل السياسة الصغيرة والرخيصة، التي تدمر دولتنا منذ سنة وتشكيل حكومة طوارئ قومية، سواء لفترة قصيرة أو تحقق هدفها وتستمر في وجود بعد انتهاء الأزمة أيضا – وهذا أمر الساعة".

ودعت العريضة نتنياهو وغانتس إلى تكرار تشكيل حكومة وحدة إبان حرب حزيران/يونيو 1967. "بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، التاريخ يدعوكما إلى القيام بعمل مثل (رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها ليفي) أشكول وبيغن (رئيس المعارضة مناحيم بيغن)، وأظهروا حسا قياديا مطلوبا في الوضع الراهن من أجل دولة إسرائيل والشعب الساكن في صهيون والذي انتخبكم قبل أسبوع واحد فقط".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 77 مصابا. وقالت الوزارة إن الإصابة الجديدة بالفيروس هي لامرأة تسكن في مستوطنة "معاليه أدوميم" وهي في الأربعينات من عمرها، وعادت مؤخرا من فرنسا.

وعادت هذه المريضة من فرنسا يوم 2 آذار/مارس الحالي، برحلة جوية من باريس في طائرة تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية ورقمها LY326، التي هبطت في مطار بن غوريون في اللد عند الساعة 03:50. وذكرت الوزارة في بيانها عدة أماكن تواجدت فيها المريضة، وبينها صندوق اقتراع لانتخابات الكنيست، وجميع الأماكن في المستوطنة. وطالبت الوزارة جميع الذي تواجدوا في الطائراة والأماكن التي تواجدت فيها المريضة الدخول إلى حجر صحي منزلي لـ14 يوما وإبلاغ الوزارة.

ويواصل فيروس كورونا المستجد التأثير على مختلف القطاعات في البلاد، مع إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 76 إصابة بالفيروس حتى صباح اليوم الأربعاء، واحتمال ارتفاع عدد الإصابات إلى 100 حتى نهاية الأسبوع.

وصادق وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، اليوم، على توصية وزارة الصحة بمنع دخول جميع الأجانب إلى البلاد في جميع المعابر، الجوية والبرية والبحرية، إلا في حال تمكن القادم الأجنبي إثبات إمكانية دخول إلى حجر صحي منزلي في البلاد لمدة 14 يوما.

وحسب القرار، فإنه لن يتم السماح بدخول قادمين من الدول التالية: الصين، كوريا الجنوبية، تايلاند، إيطاليا، مكاو، سنغافورة، هونغ كونغ، اليابان ومصر.

وأضاف القرار أنه لن يسمح بدخول سواح وصلوا في إطار السياحة العلاجية من جميع أنحاء العالم.

وذكرت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية أنه غادر البلاد منذ أمس 10,827 أجنبيا، و197,066 منذ 25 شباط/فبراير الفائت، فيما عاد 8,934 مواطنا من إسرائيل، ويتوقع أن يعود 235,012 مواطنا في الأسبوعين المقبلين. وأمس، خرج من معبر اللنبي 2000 فلسطيني، ودخل منه 2000 فلسطيني.

وفي ظل اتساع ظاهرة الحجر الصحي المنزلي على طلاب وطالبات وأعضاء هيئات تدريس بالمدارس، تفحص وزارة التربية والتعليم إمكانية التعلم عن بعد وأيضا إمكانية إلغاء امتحانات البجروت عبر تأجيلها أو استبدالها بالعلامة الواقية التي تحددها المدارس للطلاب، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".

وذكرت الصحيفة أن الوزارة تستعد لسيناريو تفشي الفيروس وإمكانية التشويش على انتظام الدراسة، واحتمال أن يتسبب ذلك بمنع الطلاب والطالبات من التقدم لامتحانات الجبروت.

وبحال تم إلغاء امتحانات البجروت، تفحص الوزارة إمكانية إضافة مواعيد جديدة للامتحانات أو استبدال علامات البجروت بالعلامات الواقعية التي تحددها المدارس.

امتحانات البجروت وانتظام الدراسة

ويتواجد 4499 من طلاب المدارس والروضات في الحجر الصحي المنزلي، وكذلك 302 من موظفي جهاز التربية والتعليم، وذلك بعد أن كانوا خارج البلاد، أو تواجدوا في مناطق يشتبه انتشار الفيروس بها.

إلى ذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم في بيانا لها، عقب الأخبار الكاذبة المتعلقة بالفيروس والمدارس، بأن التعليم ينتظم كالمعتاد في المدارس.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن وزارة التربية هي الجهة المسؤولة والوحيدة عن إصدار أي تعليمات تتعلق بجهاز التعليم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وطالبت الوزارة من الجميع عدم نشر أو نقل أي معلومة تخص المؤسسات التعليميّة قبل التّأكد من صحتها.

كورونا والجبهة الداخلية

وضمن الإجراءات المشددة التي فرضتها السلطات وبضمنها الحجر الصحي المنزلي لأسبوعين على كل من يعود إلى البلاد وتقليص العمل في مطار بن غوروين، وإغلاق محطة القطار في المطار، وفرض الحجر الصحي على نحو 130 ألف من المواطنين، تم استدعاء العديد من جنود الاحتياط للمساعدة في الحد من تداعيات انتشار الفيروس والمساعدة في ضبط النظام.

واستدعت الجبهة الداخلية العشرات من جنود الاحتياط، وذلك للمساعدة في التوعية من الفيروس بصفوف الجنود، والتأهب لمنع انتشار الفيروس في معسكرات الجيش المنتشرة في البلاد.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه سيتم الاستعانة في جنود الاحتياط للمساعدة في منع تفشي الفيروس في القطاعات المدنية أيضا، إذ ستشرف الجبهة الداخلية على معالجة تداعيات الفيروس على المدنيين والحد من انتشاره.

تحديات الجهاز الصحي

كما تواجه المستشفيات والجهاز الصحي في البلاد تداعيات الفيروس في ظل الارتفاع المتواصل في الإصابات، وتشهد ضغوطات في معالجة وفحص المئات يوميا وأخذ العينات المخبرية ممن يتواجدون في الحجر الصحي المنزل.

وأظهرت معيطات وزارة الصحة الإسرائيلية أنه فرض الحجر الصحي المنزلي على 900 من الطواقم الطبية، بحيث أن غالبيتهم فرض عليهم الحجر الصحي بسبب سفرهم لخارج البلاد، ومنهم بسبب تواجدهم في محيط ممن عانوا من إصابات بالفيروس خلال العمل في المستشفيات في البلاد.

حجر صحي وتغيب عن العمل

أما بما يتعلق في احتساب أيام العمل لمن فرض عليه الحجر الصحي المنزلي، والذين يقدر عددهم بنحو 130 ألف، فيما من المتوقع أن يفرض الحجر الصحي على 70 ألف ممن يتواجدون في هذه الأيام خارج البلاد، سيتم احتساب ذلك كإجازة مرضية للمستخدمين الأجيرين، بينما من يعمل كمستقل إلى الآن لم يعلن عن كيفية تعويضه ماليا عن أيام الحجر الصحي.

وستدفع المستحقات للموظف والعامل الأجير بحال كان في الحجر بموجب الأنظمة المعمول بها من قبل مؤسسة التامين الوطنين، كذلك الأمر يحظر على المشغل فصل أي عامل أو موظف تغيب عن العمل بسبب تواجده بالحجر الصحي.