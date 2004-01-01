هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تواصل إهمال الظروف الصحية للأسير يوسف سكافي

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية في سجن نفحة الصحراوي، تواصل إهمال الظروف الصحية للأسير يوسف عبد الرحيم سكافي (48 عاماً) من الخليل، والمحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات منذ العام 2004.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير سكافي يعاني من ضعف في عضلة القلب ومن أوجاع بالفقرات وأسفل الظهر، وآلآم في الأرجل وحساسية في الدم، وكذلك من آلآم في الصدر والأسنان.

وبينت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال تماطل باستمرار في تقديم العلاجات الطبية اللازمة للأسير سكافي، وتتعمد عدم عمل المخططات القلبية اللازمة له، ولا تقدم له سوى المسكنات، كحال كافة الأسرى المرضى اللذين يواجهون سياسة القتل الطبي الممنهج من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.

وأضافت، أن أكثر من 700 أسير مريض يقبعون في معتقلات الاحتلال، من بينهم 10 أسرى على الأقل يعانون من أمراض السرطان، إضافة إلى عشرات الأسرى المقعدين ومبتوري الأطراف ومرضى القلب والكلى والأمعاء، إضافة إلى الأسرى الجرحى المصابين بالرصاص.