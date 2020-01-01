  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد تسلمها مهمة حماية غانتس بعد تهديدات بالقتل

الأربعاء 11 مارس 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد تسلمها مهمة حماية غانتس بعد تهديدات بالقتل


القدس المحتلة / سما /

 أكدت الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "شين بيت" اليوم الأربعاء، أنها تسلمت مسؤولية حماية زعيم المعارضة رئيس حزب (أزرق - أبيض) بيني غانتس، وذلك بعد تهديدات بالقتل.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس"، فإن غانتس، المنافس الأبرز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتلقى تهديدات منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة أن التهديدات تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في التهديدات "غانتس يجب أن يقتل" و"جنازة غانتس هذا المساء ، وعلينا حرق جميع اليساريين القادمين من أجل حرب أهلية، وبالأخص الشيطان غانتس".

وكانت حماية غانتس قبل ذلك من مسؤولية حرس الكنيست، الذي يتولى حماية البرلمان ونوابه.

وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو وافق على توصية الاستخبارات الداخلية بنقل مسؤولية حماية جانتس له.

ويسعى غانتس حاليا لبناء تحالف لتشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية. وكان نتنياهو كتب على تويتر أن تشكيل حكومة بدعم من "القائمة المشتركة"، التي تضم أحزابا عربية، بمثابة "كارثة لإسرائيل".

#الاستخبارات الاسرائيلية #حزب ازرق ابيض #غانتس #نتنياهو #انتخابات الكنيست

الأكثر قراءة اليوم

مصادر أمنية تكشف: ما علاقة فيروس الكورونا بالهدوء في غزة؟

الحكومة: أصغر المصابين بفيروس "كورونا" رضيعة عمرها عامان.. وهذا سلاحنا في مواجهة الوباء!

استئناف الدوام المدرسي في غزة السبت المقبل ما لم يطرأ أي جديد

طقس فلسطين : منخفضان جويان الخميس الجمعة

قطاع غزة المحاصر يتجهّز لفيروس كورونا

رئيس الشاباك السابق : "إسرائيل ينتظرها سيناريو قاتم لمستقبلها والسبب الإرهابيين اليهود "

موقع إسرائيلي: التمويل القطري لقطاع غزة سلاحٌ ذو حدين

الأخبار الرئيسية

الصحة العالمية: فلسطين اتخذت خطوات متقدمة لمكافحة انتشار كورونا

كورونا

اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ77.. ونتنياهو: رصد 10 مليارات شيكل لإنقاذ الاقتصاد

مسيرات

غزة: هيئة مسيرة العودة تكشف عن تجهيزاتها لإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد

l

" الدلعونا " تحارب الكورونا .. "فيديو"

استشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه جنوب نابلس