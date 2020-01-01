الاستخبارات الإسرائيلية تؤكد تسلمها مهمة حماية غانتس بعد تهديدات بالقتل

القدس المحتلة / سما /

أكدت الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "شين بيت" اليوم الأربعاء، أنها تسلمت مسؤولية حماية زعيم المعارضة رئيس حزب (أزرق - أبيض) بيني غانتس، وذلك بعد تهديدات بالقتل.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس"، فإن غانتس، المنافس الأبرز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتلقى تهديدات منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة أن التهديدات تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في التهديدات "غانتس يجب أن يقتل" و"جنازة غانتس هذا المساء ، وعلينا حرق جميع اليساريين القادمين من أجل حرب أهلية، وبالأخص الشيطان غانتس".

وكانت حماية غانتس قبل ذلك من مسؤولية حرس الكنيست، الذي يتولى حماية البرلمان ونوابه.

وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو وافق على توصية الاستخبارات الداخلية بنقل مسؤولية حماية جانتس له.

ويسعى غانتس حاليا لبناء تحالف لتشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية. وكان نتنياهو كتب على تويتر أن تشكيل حكومة بدعم من "القائمة المشتركة"، التي تضم أحزابا عربية، بمثابة "كارثة لإسرائيل".