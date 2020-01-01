بسبب "كورونا".. بيت لحم : الأم المتوفاة تذهب لوداع نجلها

رام الله / سما /

على غير العادة، نقل جثمان سيدة توفاها الله، اليوم الأربعاء، في مدينة بيت لحم، إلى فندق انجيل، ليتمكن نجلها المحجور عليه هناك لاصابته بفيروس "كورونا" المستجد، من رؤيتها والقاء نظرة الوداع الاخيرة عليها.

وكان أعلن في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم عن وفاة خديجة اللحام في العقد السادس من عمرها جراء تعرضها لسكتة قلبية، علما أن نجلها في الحجر الصحي منذ أسبوع بالفندق.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد: "حرصنا على وداع الابن لامه ضمن إجراءات طبية مشددة".

بدوره، أشار مدير الصحة في بيت لحم عماد شحادة، إلى أن الوداع تم وفق إجراءات وقائية، وتم الباس الشاب المحجور عليه بدلة وقائية خاصة، وقام بتوديع أمه داخل سيارة نقل الموتى بعد تعقيمها.