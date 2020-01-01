  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاونروا: قرار استئناف الدراسة من عدمه بمدارسنا سيتخذ مساء الخميس

الأربعاء 11 مارس 2020 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا: قرار استئناف الدراسة من عدمه بمدارسنا سيتخذ مساء الخميس


غزة / سما /

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا بغزة، إنه سيتخذ قرار استئناف الدراسة بمدارس الوكالة مساء يوم غد الخميس، بعد التشاور مع منظمة الصحة العالمية وكافة الاطراف ذات العلاقة.

ونفى ابو حسنه ان يكون قد تم اتخاذ قرار باستئناف الدراسة اليوم مشيرا الى ان الاونروا ستقرر مساء الخميس فيما ستستأنف الدراسة ام لا.

من جهته أكد معتصم الميناوي مدير العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قرار استئناف الدراسة في جميع المدارس بالقطاع سيتخذ مساء يوم الجمعة.

ورجح الميناوي أن يتم استئناف الدراسة في المدارس الحكومية يوم السبت مشيرًا إلى أن القرار سيتخذ بالتشاور مع وزارة الصحة.

 

#دراسة #غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية المنطلقة من غزة ؟

مصادر أمنية تكشف: ما علاقة فيروس الكورونا بالهدوء في غزة؟

الحكومة: أصغر المصابين بفيروس "كورونا" رضيعة عمرها عامان.. وهذا سلاحنا في مواجهة الوباء!

استئناف الدوام المدرسي في غزة السبت المقبل ما لم يطرأ أي جديد

طقس فلسطين : منخفضان جويان الخميس الجمعة

قطاع غزة المحاصر يتجهّز لفيروس كورونا

موقع إسرائيلي: التمويل القطري لقطاع غزة سلاحٌ ذو حدين

الأخبار الرئيسية

استشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه جنوب نابلس

أشكنازي: حماس لم تَعُد مردوعة وتقرأنا جيدًا والجهاد يفعل ما يحلو له

النخالة على رأس وفد من حركة الجهاد الاسلامي يصل الى موسكو

ملحم : فلسطين أفضل بكثير من دول مجاورة بإجراءاتها بمحاربة "كورونا"

82018255405187

رئيس الشاباك السابق : "إسرائيل ينتظرها سيناريو قاتم لمستقبلها والسبب الإرهابيين اليهود "