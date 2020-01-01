الاونروا: قرار استئناف الدراسة من عدمه بمدارسنا سيتخذ مساء الخميس

غزة / سما /

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا بغزة، إنه سيتخذ قرار استئناف الدراسة بمدارس الوكالة مساء يوم غد الخميس، بعد التشاور مع منظمة الصحة العالمية وكافة الاطراف ذات العلاقة.

ونفى ابو حسنه ان يكون قد تم اتخاذ قرار باستئناف الدراسة اليوم مشيرا الى ان الاونروا ستقرر مساء الخميس فيما ستستأنف الدراسة ام لا.

من جهته أكد معتصم الميناوي مدير العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن قرار استئناف الدراسة في جميع المدارس بالقطاع سيتخذ مساء يوم الجمعة.

ورجح الميناوي أن يتم استئناف الدراسة في المدارس الحكومية يوم السبت مشيرًا إلى أن القرار سيتخذ بالتشاور مع وزارة الصحة.