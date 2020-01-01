إيران: 63 حالة وفاة جديدة و354 إصابة بـ"كورونا" وانتاج علاج للفيروس

طهران /وكالات /

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 354 شخصا، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.

كما أكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 9000 شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن 2959 شخصا تعافوا من إصاباتهم حتى الآن.

وتعد إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من تفشي فيروس "كورونا"

وأفاد المتحدث بأن دواء محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتا إلى أنه من المبكر الحكم عليه و تقييمه بالكامل.

وأضاف أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا، كما دعا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد

وقال خلال اجتماع الحكومة إن السلطات الإيرانية تعمل على مكافحة فيروس كورونا وعدم تأزيم حياة المواطنين وتأمين كل احتياجاتهم.

وأشار روحاني إلى أن الفريق الاقتصادي في الحكومة "يسهم في مكافحة فيروس كورونا من خلال تأمين العملات الأجنبية والسلع الأساسية للمواطنين".

وحاول الرئيس الإيراني طمأنة مواطنيه مؤكدا أن "الخوف من كورونا أكثر خطرا من الفيروس ذاته، وإيران ستتجاوز هذه المرحلة وستعود الحياة إلى طبيعتها".

كما دعا روحاني الإيرانيين إلى البقاء في بيوتهم وأخذ فيروس كورونا على محمل الجد.