شاهد ..إعلامي مصري يغني للكورونا "فيديو"

القاهرة /وكالات/

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية يؤديها الإعلامي المصري، جابر القرموطي، تناقش قضية الساعة في مصر والعالم: فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد إجراء الإعلامي المصري الشهير حوارا مع "فيروس كورونا افتراضي"، مرّر من خلاله رسائل للجمهور بشأن النظافة العامة والاعتناء بالصحة.

وقد جاءت الأغنية التي حملت عنوان "يابا يابا م الكورونا" على نفس لحن ورقصة "الكرومبة" التي اشتهرت بأدائها فرقة رضا، واشتهرت بظهورها في فيلم "غرام في الكرنك"، وتعود أصولها إلى الفولكلور المصري.

وتحث كلمات الأغنية على الحذر من فيروس الكورونا، وكذلك من الإشاعات بشأن الكورونا. وحظيت الأغنية بمشاهدات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة، وأخرى داعمة للأسلوب والرسالة التي قدمها القرموطي من خلال حواره وأغنيته.