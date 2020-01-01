  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد ..إعلامي مصري يغني للكورونا "فيديو"

الأربعاء 11 مارس 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..إعلامي مصري يغني للكورونا "فيديو"


القاهرة /وكالات/

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية يؤديها الإعلامي المصري، جابر القرموطي، تناقش قضية الساعة في مصر والعالم: فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد إجراء الإعلامي المصري الشهير حوارا مع "فيروس كورونا افتراضي"، مرّر من خلاله رسائل للجمهور بشأن النظافة العامة والاعتناء بالصحة.

وقد جاءت الأغنية التي حملت عنوان "يابا يابا م الكورونا" على نفس لحن ورقصة "الكرومبة" التي اشتهرت بأدائها فرقة رضا، واشتهرت بظهورها في فيلم "غرام في الكرنك"، وتعود أصولها إلى الفولكلور المصري.

وتحث كلمات الأغنية على الحذر من فيروس الكورونا، وكذلك من الإشاعات بشأن الكورونا. وحظيت الأغنية بمشاهدات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة، وأخرى داعمة للأسلوب والرسالة التي قدمها القرموطي من خلال حواره وأغنيته.

#كورونا #القرموطي #فيروس #مصر

الأكثر قراءة اليوم

لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية المنطلقة من غزة ؟

مصادر أمنية تكشف: ما علاقة فيروس الكورونا بالهدوء في غزة؟

الحكومة: أصغر المصابين بفيروس "كورونا" رضيعة عمرها عامان.. وهذا سلاحنا في مواجهة الوباء!

استئناف الدوام المدرسي في غزة السبت المقبل ما لم يطرأ أي جديد

طقس فلسطين : منخفضان جويان الخميس الجمعة

قطاع غزة المحاصر يتجهّز لفيروس كورونا

موقع إسرائيلي: التمويل القطري لقطاع غزة سلاحٌ ذو حدين

الأخبار الرئيسية

استشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه جنوب نابلس

أشكنازي: حماس لم تَعُد مردوعة وتقرأنا جيدًا والجهاد يفعل ما يحلو له

النخالة على رأس وفد من حركة الجهاد الاسلامي يصل الى موسكو

ملحم : فلسطين أفضل بكثير من دول مجاورة بإجراءاتها بمحاربة "كورونا"

82018255405187

رئيس الشاباك السابق : "إسرائيل ينتظرها سيناريو قاتم لمستقبلها والسبب الإرهابيين اليهود "