هيئة الأسرى: إدارة السجون تواصل إهمال الظروف الصحية للأسير يوسف سكافي

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال في سجن نفحة الصحراوي، تواصل إهمال الظروف الصحية للأسير يوسف عبد الرحيم سكافي (48 عاما) من الخليل، والمحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات منذ العام 2004.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الأسير سكافي يعاني من ضعف في عضلة القلب ومن أوجاع بالفقرات وأسفل الظهر، وآلام في الأرجل وحساسية في الدم، ومن آلام في الصدر والأسنان.

وبينت أن إدارة سجون الاحتلال تماطل باستمرار، في تقديم العلاجات الطبية اللازمة للأسير سكافي، وتتعمد عدم عمل المخططات القلبية اللازمة له، ولا تقدم له سوى المسكنات، كحال كافة الأسرى المرضى الذين يواجهون سياسة القتل الطبي الممنهج من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.

وأضافت، ان أكثر من 700 أسير مريض يقبعون في معتقلات الاحتلال، من بينهم 10 أسرى على الأقل يعانون من السرطان، إضافة الى عشرات الأسرى المقعدين ومبتوري الأطراف ومرضى القلب والكلى والأمعاء، والأسرى الجرحى المصابين بالرصاص.