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صور.. تشييع جثمان قتيل منزل نانسي عجرم إلى مثواه الأخير في سوريا

الأربعاء 11 مارس 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. تشييع جثمان قتيل منزل نانسي عجرم إلى مثواه الأخير في سوريا


وكالات / سما /

نشرت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد الموسى الذي بات يعرف باسم قتيل فيلا نانسي عجرم، على حسابها على “تويتر” صوراً التقطت خلال مراسم تشييعه.

وأظهرت الصور لحظة حمل النعش على الأكتاف. وتعليقاً غردت المحامية: “محمد الموسى إلى مثواه الأخير”. وأضافت في تغريدة أخرى: “اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بجنة عرضها السموات والأرض. اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن”.

 

وعن تقرير الطبيب الشرعي، قالت: “انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من التشريح وسيصدر تقريرها النهائي ومصدقا بعد عدة أيام”.

يذكر أن أن الدكتورة بيطار نشرت قبل ذلك على حسابها على “فيسبوك” فيديو أظهر لحظة وصول الجثمان إلى سوريا. وبدت في المقطع وهي تقف أمام السيارة إلى جانب والدة الموسى، وبدا عليها التأثر الشديد. وتعاطف معها عدد كبير من المتابعين متمنين جلاء الحقيقة حول ما حدث.

#نانسي عجرم #محمد الموسى #فادي الهاشم

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