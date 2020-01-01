تنمية بيت لحم وقطر الخيرية تزودان عددا من المؤسسات الإيوائية بوقود التدفئة

بيت لحم/ سما /

زودت مديرية التنمية الاجتماعية في مدينة بيت لحم، بدعم من جمعية قطر الخيرية، عددا من المؤسسات الإيوائية في بيت لحم بوقود السولار، بما مجموعه 18 ألف لتر، لتوفير التدفئة للنزلاء.

والمؤسسات التي شملتها المساعدات، هي: جمعية بيت الطفل يسوع، وجمعية يميمة للمعاقين، وجمعية افتح، ومؤسسة الكريش، وذلك ضمن خطة الطوارئ والوضع القائم في بيت لحم.

وقال مدير التنمية في بيت لحم بدران بدير، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التدابير اليومية التي تقوم بها المديرية بالتعاون مع الشركاء، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة بيت لحم.

وشكر بدير جمعية قطر الخيرية على جهودها ودعمها الدائم للجمعيات والمؤسسات الفلسطينية وللفئات الفقيرة والمهمشة وتوفير حياة كريمة لهم.