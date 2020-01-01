  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تنمية بيت لحم وقطر الخيرية تزودان عددا من المؤسسات الإيوائية بوقود التدفئة

الأربعاء 11 مارس 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم/ سما /

زودت مديرية التنمية الاجتماعية في مدينة بيت لحم، بدعم من جمعية قطر الخيرية، عددا من المؤسسات الإيوائية في بيت لحم بوقود السولار، بما مجموعه 18 ألف لتر، لتوفير التدفئة للنزلاء.

والمؤسسات التي شملتها المساعدات، هي: جمعية بيت الطفل يسوع، وجمعية يميمة للمعاقين، وجمعية افتح، ومؤسسة الكريش، وذلك ضمن خطة الطوارئ والوضع القائم في بيت لحم.

وقال مدير التنمية في بيت لحم بدران بدير، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التدابير اليومية التي تقوم بها المديرية بالتعاون مع الشركاء، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة بيت لحم.

وشكر بدير جمعية قطر الخيرية على جهودها ودعمها الدائم للجمعيات والمؤسسات الفلسطينية وللفئات الفقيرة والمهمشة وتوفير حياة كريمة لهم.

#قطر الخيرية

الأكثر قراءة اليوم

لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية المنطلقة من غزة ؟

مصادر أمنية تكشف: ما علاقة فيروس الكورونا بالهدوء في غزة؟

الحكومة: أصغر المصابين بفيروس "كورونا" رضيعة عمرها عامان.. وهذا سلاحنا في مواجهة الوباء!

استئناف الدوام المدرسي في غزة السبت المقبل ما لم يطرأ أي جديد

طقس فلسطين : منخفضان جويان الخميس الجمعة

قطاع غزة المحاصر يتجهّز لفيروس كورونا

موقع إسرائيلي: التمويل القطري لقطاع غزة سلاحٌ ذو حدين

الأخبار الرئيسية

استشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه جنوب نابلس

أشكنازي: حماس لم تَعُد مردوعة وتقرأنا جيدًا والجهاد يفعل ما يحلو له

النخالة على رأس وفد من حركة الجهاد الاسلامي يصل الى موسكو

ملحم : فلسطين أفضل بكثير من دول مجاورة بإجراءاتها بمحاربة "كورونا"

82018255405187

رئيس الشاباك السابق : "إسرائيل ينتظرها سيناريو قاتم لمستقبلها والسبب الإرهابيين اليهود "