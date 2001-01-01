  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

بسبب الهاتف والتلفزيون.. فتاة عراقية تقتل والدها

الأربعاء 11 مارس 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب الهاتف والتلفزيون.. فتاة عراقية تقتل والدها


وكالات / سما /

أقدمت فتاة على قتل والدها بعد عودته من صلاة الفجر من أحد مساجد محافظة الأنبار غرب العراق، بسبب القيود التي كان يفرضها على استخدام الهاتف والتلفزيون في المنزل.

وكشفت قيادة شرطة الأنبار -في بيان- تفاصيل الجريمة التي حدثت يوم 25 فبراير/شباط الماضي، موضحة أن "المتهمة انتظرت والدها بعد عودته إلى المنزل من صلاة الفجر وأثناء نومه، أطلقت عليه رصاصتين، واحدة في الرأس والثانية في منطقة الصدر في جهة القلب، مما أدى إلى وفاته".

وأشار البيان إلى أن المتهمة أخفت المسدس تحت المواد الغذائية المحفوظة في المجمدة الكهربائية، مؤكدا أن "الدافع وراء ارتكاب الجريمة -حسب ادعاء المتهمة- هو الضغوط التي كان يفرضها الوالد في المنزل، من خلال منع الأسرة من استخدام الهاتف والتلفزيون".

ولفت البيان إلى إن المتهمة -وهي من مواليد 2001- أنكرت بادئ الأمر ارتكابها الجريمة أثناء التحقيق معها الذي استمر  72 ساعة متتالية، لكنها "انهارت بعد ذلك واعترفت صراحةً بقيامها بقتل المجني عليه والدها بواسطة مسدس نوع (طارق 9 ملم) العائد لوالدها".

#فتاة #العراق #قتل

الأكثر قراءة اليوم

لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية المنطلقة من غزة ؟

مصادر أمنية تكشف: ما علاقة فيروس الكورونا بالهدوء في غزة؟

الحكومة: أصغر المصابين بفيروس "كورونا" رضيعة عمرها عامان.. وهذا سلاحنا في مواجهة الوباء!

استئناف الدوام المدرسي في غزة السبت المقبل ما لم يطرأ أي جديد

طقس فلسطين : منخفضان جويان الخميس الجمعة

قطاع غزة المحاصر يتجهّز لفيروس كورونا

موقع إسرائيلي: التمويل القطري لقطاع غزة سلاحٌ ذو حدين

الأخبار الرئيسية

استشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه جنوب نابلس

أشكنازي: حماس لم تَعُد مردوعة وتقرأنا جيدًا والجهاد يفعل ما يحلو له

النخالة على رأس وفد من حركة الجهاد الاسلامي يصل الى موسكو

ملحم : فلسطين أفضل بكثير من دول مجاورة بإجراءاتها بمحاربة "كورونا"

82018255405187

رئيس الشاباك السابق : "إسرائيل ينتظرها سيناريو قاتم لمستقبلها والسبب الإرهابيين اليهود "