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أثار ضجة واسعة.. بالفيديو.. آسيوي يتعرض لـ“تنمر وسخرية“ في مصر بسبب ”كورونا“

الأربعاء 11 مارس 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أثار ضجة واسعة.. بالفيديو.. آسيوي يتعرض لـ“تنمر وسخرية“ في مصر بسبب ”كورونا“


القاهرة / وكالات /

حالة من الغضب سادت في مصر بعد انتشار فيديو يظهر تعرض شاب آسيوي للتنمر والمضايقات وسط الطريق العام في القاهرة بسبب شكله الذي يوحي إلى مكان ظهور فيروس "كورونا".

ونشرت إعلامية صينية تدعى، فيحاء وانغ، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لها أثناء لقائها مع الشاب صحبة فتاة مصرية، حيث قامتا بتقديم باقة من الزهور له والاعتذار منه نيابة عن الشعب المصري.

وقالت وانغ خلال الفيديو: "مساء الخير أصدقائي الأعزاء قبل قليل، التقيت مع الشاب الذي تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائري بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عن ما حدث.

وأضافت: " نحن إخوان في الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرا، ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس والحفظ من كل سوء وشر، وأتمنى له إقامة سعيدة بالسلامة والهدوء في مصر بلدي الثاني".

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو التنمر انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
ويظهر فيه الشاب داخل سيارة أجرة كان سائقها يضع منديلا على أنفه وفمه، فيما كان بعض المارة يسخرون منه، قائلين إنه سينقل لهم فيروس كورونا، ما دفع السائق لطرد الشاب من السيارة.

وعجز الشاب عن الحصول على سيارة أجرة أخرى ما أجبره على السير بين السيارات في الطريق العام في مشهد وصفه الكثيرون بأنه يفتقر للروح الإنسانية وبعيد عن الأخلاق المصرية الحميدة.

المصدر: RT

#اسيوي #تنمر #مصر #فيروس كورونا

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