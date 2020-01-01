محافظ بيت لحم يتخذ إجراءات صارمة بحق من يخرق الحجز المنزلي

رام الله / سما /

قال محافظ بيت لحم، رئيس اللجنة العليا للطوارئ كامل حميد، إنه أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات صارمة ومشددة بحق كل من يخرق الحجر الصحي.

ووضح حميد أن القرار شرع به مساء أمس الثلاثاء، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي شخص يخضع للإجراء الصحي ولا يلتزم بالتعليمات، مشيراً إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة وردت بحق شخصين في الحجز المنزلي، وتم اتخاذ إجراءات بحقهما.

وبخصوص وفاة والدة أحد المتواجدين في الحجر الصحي بفندق انجيل في مدينة بيت جالا، قال: "سيتم تأمين قيام ابنها بوداعها ضمن إجراءات طبية مشددة".