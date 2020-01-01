حالة صحية شائعة تزيد الإصابة بها من خطر الوفاة بفيروس كورونا

وكالات / سما /

ارتفعت معدلات الوفيات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، ما دفع طبيبا صينيا إلى التحذير من حالة صحية شائعة لأنها "عامل خطر كبير للغاية" ربما يؤدي للوفاة بالفيروس.

وأعلن الطبيب الصيني الذي يعمل في العناية المركزة لمعالجة المرضى المصابين بكورونا منذ منتصف يناير، أن خطر الوفاة بـCOVID-19، يزداد بشكل كبير عندما يعاني الشخص من ارتفاع ضغط الدم.

ولم يقع حتى الآن تفسير هذا الارتباط من خلال الأبحاث المنشورة حول الفيروس، ومع ذلك، فإنه من بين 170 مريضا توفوا في يناير بمدينة ووهان، عانى 50% منهم من ارتفاع ضغط الدم.

ولاحظ الأطباء الصينيون العاملون في ووهان، أن المصابين بارتفاع ضغط الدم من المرجح أن تنتقل حالتهم إلى مرحلة شديدة الخطورة والموت في نهاية المطاف.

وقال دو بين، مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى كلية بكين يونيون الطبية في مقابلة مع بلومبرغ عبر الهاتف من ووهان: "هذه نسبة عالية للغاية"، وأضاف: "من خلال ما قيل لي من قبل الأطباء الآخرين والبيانات التي أستطيع الاطلاع عليها، فإنه من بين جميع الأمراض الكامنة، ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي".

وتابع بين، وهو أحد أعضاء فريق الأطباء الذين أرسلوا إلى ووهان قبل شهرين من الآن، للمساعدة في علاج المرضى هناك: "على الرغم من عدم نشر أي بحث حول هذا الأمر حتى الآن، إلا أننا نعتقد أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون عاملا مهما في التسبب في تدهور المرضى، ما يؤدي إلى سوء التشخيص".

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تعني أن ضغط دم الشخص مرتفع للغاية باستمرار ويجب أن يعمل القلب بجد من أجل ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

مع مرور الوقت، يمكن لقوة الدم التي تضغط على جدران الشرايين أن تتسبب في فقدان تمددها وتصلبها وضيقها.

عند تضييق الشرايين، فإنه يسهل على المواد الدهنية سدها، وإذا تضررت الشرايين التي تحمل الدم إلى القلب ووقع انسدادها، فالمضاعفات الصحية جد خطيرة.