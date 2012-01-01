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مبيعات الهواتف في الصين تهوي بسبب كورونا

الأربعاء 11 مارس 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبيعات الهواتف في الصين تهوي بسبب كورونا


وكالات / سما /

أفاد تقرير أمس الثلاثاء بأن شحنات الهواتف المحمولة المحلية في الصين تراجعت بنسبة 56% في شباط/فبراير على أساس سنوي وسط معاناة البلاد من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا (كوفيد19-).

كما انخفض عدد الطرز الجديدة التي أصدرتها شركات تصنيع الهواتف الصينية بنسبة 75% تقريبا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 10 وحدات، وفقا لتقرير صادر عن الأكاديمية الصينية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعاني الشركات المصنعة سواء متعددة الجنسيات أو المحلية من خلل في سلاسل الإمداد بسبب تفشي فيروس كورونا .

ومنذ كانون ثان/يناير، تم إغلاق المصانع في أنحاء الصين وتجميد البنية التحتية للنقل لمنع انتشار الفيروس.

وتعد الصين أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم منذ عام 2012، حيث تستحوذ على ما يقرب من نصف جميع شحنات الهواتف الذكية العالمية التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس، وفقا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث "كاونتربوينت".

#مبيعات #الهواتف #الصين #كورونا

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