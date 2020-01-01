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هواوي تطلق واحدا من أفضل الحواسب الشخصية في العالم!

الأربعاء 11 مارس 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تطلق واحدا من أفضل الحواسب الشخصية في العالم!


وكالات / سما /

كشفت شركة هواوي مؤخرا عن مجموعة جديدة من الحواسب الشخصية، منها حاسب MateBook 13 الذي صنف من بين أفضل الحواسب الشخصية وأكثرها تطورا.

ويتميز الحاسب الجديد بهيكل أنيق ومتين وخفيف الوزن، مصنوع من المعدن والبلاستيك، صمم ليكون سهل الحمل في أي حقيبة، وزود بلوحة مفاتيح متكاملة مقاومة للغبار تصدر أقل قدر من الضجيج أثناء الطباعة.

ومن أبرز الميزات التقنية لهذا الحاسب:

-هيكل مميز بوزن 1.2 كلغ فقط، وسماكة 14.9 ملم.

- شاشة بمقاس 13.3 بوصة بدقة عرض (2160/1440) بيكسل.

- معالجات Intel Core i7-8565U، وCore i7.

- معالج رسوميات NVIDIA GeForce MX150.

- ذاكرة وصول عشوائي LPDDR3 8 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

- بطارية تكفيه ليعمل أكثر من 11 ساعة بالشحنة الواحدة.

- قرص تخزين داخلي SSD 256/512 غيغابايت.

- منفذا USB-C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- أنظمة تعديل للأصوات Dolby Atmos.

- ميزة Multi-screen Collaboration:

- زر تشغيل مع ماسح لبصمات الأصابع.

- تقنية لتعديل الإضاءة لحماية العين من الإشعاعات الضارة.

#هواوي #الحواسب

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