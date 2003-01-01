يوم بذكريات عديدة..معن بشور

يبقى يوم الثامن آذار يوما حاشدا بذكريات فيها المفرح، فيها المؤلم، ذكريات قد تتباعد في الزمان او المكان، لكنها تلتقي جميعها عند فكرة واحدة، فكرة النضال من اجل عالم افضل، وفكرة المقاومة بوجه كل ظلم أو عدوان.

فعلى الصعيد اللبناني يتذكر اللبنانيون، ومعهم أبناء أمتهم واحدة من أبشع المجازر، التي باتت حوادث عادية في حياة العرب والمسلمين، هي مجزرة بئر العبد عام 1985، حيث كانت استهداف المرجع السيد محمد حسين فضل الله(رحمه الله) بعد صلاة الجمعة عبر تفجير إجرامي ذهب ضحيته أكثر من 80 شهيدا، ولم يكن خافيا على أحد أن هدف تلك الجريمة كان اغتيال قامة عالية رفعت صوتها ضد الاحتلال الصهيوني، ودعت إلى مقاومة باسلة، كان العدو الأمريكي – الصهيوني أكثر من غيره إدراكا لخطورتها عليه.

وعلى الصعيد العربي، يبقى الثامن من آذار 1963، يوما لإسقاط حكم الانفصال المشؤوم على يد ضباط ومناضلين وحدويين، بعثيين،وقوميين عرب وناصريين، في سورية، ليعيد لسورية دورها العربي النهضوي التحرري المقاوم.

وهو دور يفسر حجم الهجمات المتعددة التي واجهتها سورية ،عبر العقود المنصرمة، وآخرها تلك الحرب المستمرة من ٩ اعوام، التي استهدفت أمنها الوطني والقومي وسلامهاالاهلي ووحدتها واستقلالها ودورهارالقومي المقاوم والرافض لكل استسلام.

ولقد كان الثامن من آذار 1920، ايضا يوما لاستقلال سورية حين أعلن أهلها المجتمعون أمام بلدية دمشق لمبايعة الملك فيصل بن الحسين ملكا على سورية المستقلة بعد عقود من الحكم العثماني، وقبل دخول القوات الفرنسية إليها بعد اربعة أشهر ليقود وزير الدفاع في الحكومة السورية الشهيد يوسف العظمة مقاومة ضاريةعلى أبواب دمشق في معركة ميسلون في 24 تموز/يوليو، وهي معركة لم بنتصر فيها السوريون يومها، لكنهم واصلوا ثوراتهم في كل أنحاء سورية حتى خرج المستعمر في نيسان 1946.

ويتذكر أبناء مصر خصوصا، والأمةعموما ،في مثل هذا اليوم 9 آذار 1968، من استشهد على جبهة القتال المصرية مع العدو الصهيوني هو رئيس اركان الجيش المصري (الجيش الثاني في الجمهورية العربية المتحدة) الفريق عبد المنعم رياض الذي اختاره القائد الخالد الذكر جمال عبد الناصر لإعادة بناء الجيش المصري بعد هزيمة 1967، فاختار هو أن يبقى مع جنود جيشه في الخطوط الأمامية حتى استشهاده بقذائف العدو وهو على بعد أمتار منهم، فقدم نموذجا للقادة الحقيقيين، ورافعا معنويات جيش مصر ايعبر بعد سنوات إلى سيناء ويحررها من رجس الاحتلال.

ولا ينسى أيضا أحرار العراق وفلسطين والأمة ذكرى استشهاد القائد الفلسطيني محمد العباس (أبو العباس) أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية على يد جلادي الاحتلال الأمريكي في سجونهم في العراق في مثل هذا اليوم من عام 2004، مقدما بذلك نموذجا لوحدة النضال العربي، ورمزا لوحدة المقاومة الفلسطينية – العراقية ضد الاحتلال الأمريكي – الصهيوني، مؤكدا أن الأمة تخوض معركة واحدة في أقطار متعددة، وأن العراق ما كان ليستهدف بتلك الحرب العالمية عام 2003، لولا مواقفه الشجاعة، على مدى عقود، من العدوان الصهيو – أمريكي على الأمة كلها.

أما على الصعيد العالمي، فالاحتفال بيوم المرأة في الثامن من آذار كل عام بعدما اعتبرته الأمم المتحدة يوما عالميا عام 1977، بناء على اقتراح المناضلة الألمانية الاشتراكية كلارا زتكن عام ١٩١٠. فهو احتفال لا يخص المرأة وحدها، بل البشرية جمعاء التي لا تقوم أساسا، ولا تنهض، ولا تتطور إلا حين تتحقق فيها عدالة كريمة لا تميز بين الناس على اساس الجنس والعرق والدين واللون ،بل خصوصا بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وفي تحمل المسؤوليات السياسية والاجتماعية وإنهاء ذلك التمييز البشع بين نساء العالم ورجاله.

ولعلنا في احتفالنا في يوم المرأة العالمي نتذكر سبب اختيار العالم للثامن من آذار يوما عالميا للمرأة هو أنه في 8 آذار ارتكب “رأسمالي أمريكي متوحش” مجزرة بحق عاملات مضربات في معمل للنسيج، حيث أقفل المصنع عليهم وقام بإحراقهن جميعا (١٢٨ عاملة)في دليل جديد على التوحش الاستعماري الأمريكي القديم والجديد..

إن استعادة هذه الذكريات – المحطات في تاريخنا وتاريخ البشرية ليس حنينا إلى ماض نعتز به فحسب، بل هو دعوة لنستلهم المعاني العميقة التي تنطوي عليها هذه المحطات، فنطور الإيجابي منها، ونسعى لتجاوز السلبي منها، لاسيما ما كان نتيجة ذهنية الانقسام والاحتراب بين أبناء الأمة بكل تياراتها، بل بين ابناء كل تيار، مما شكل عاملا رئيسيا لواقع التردي والاحباط الذي تشكو منه حالنا كامة في هذه الأيام.

رئيس المؤتمر القومي العربي السابق