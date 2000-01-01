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تعرف على تفاصيل حفل تكريم أبطال الأولى والثانية

الأربعاء 11 مارس 2020 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على تفاصيل حفل تكريم أبطال الأولى والثانية


غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية رئيس مؤسسة أمواج والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن موعد تكريم أبطال الدرجتين الأولى والثانية في قطاع غزة.

وأكد هنية أنه سيكرّم أبطال الدرجتين الأولى والثانية مساء الثلاثاء المقبل في فندق المشتل غرب غزة, على أن يكون هناك حفل آخر لأبطال الدرجة الثالثة في موعد لاحق.

وسيحصل التفاح بطل الأولى على مبلغ 5000 دولار, أما المجمع بطل الثانية فرع "غزة والشمال" فسينال 2000 دولار, ونفس المبلغ لشباب الزوايدة بطل "الوسطى والجنوب".

كما سيتم تكريم هداف الدرجة الأولى بمبلغ 200$, إذ نال اللقب الثنائي محمد الحداد وإسماعيل أبو دان لاعبي بيت حانون الأهلي والجلاء تواليا, برصيد 11 هدفا, على غرار الاحتفاء بسامي سالم مدرب خدمات البريج, الذي حقق الإنجاز مع الأخير من خلال عروضه القوية هذا الموسم.

#عبد السلام هنية #تكريم #دوري الثانية #دوري الأولى

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