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رسمياً..تأجيل مواجهة مانشستر سيتي و أرسنال بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 11 مارس 2020 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً..تأجيل مواجهة مانشستر سيتي و أرسنال بسبب فيروس كورونا


وكالات / سما /

تسبب فيروس كورونا من جديد في تأجيل مُباريات كرة القدم في أوروبا، وجاء الدور هذه المرة على إنجلترا، التي أعلنت منذ قليل تأجيل مُباراة مانشستر سيتي و أرسنال التي كان من المُقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أن تأجيل مُباراة السيتيزنز و الجانرز جاء كإجراء احترازي، ويأتي بعد الإعلان عن إصابة رجل الأعمال اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس بفيروس كورونا، وذكر تقرير الموقع أن ماريناكيس حضر منذ أيام مع فريقه أوليمبياكوس لاستاد الإمارات في لندن، لخوض مباراة بالدوري الأوروبي، وتقابل مع عدد من أفراد طاقم أرسنال.

وذكر التقرير أن قرار التأجيل جاء بناءً على نصيحة طبية بضرورة تأجيل مُباراة مانشستر سيتي و أرسنال التي كان من المُقرر أن تُلعب مساء اليوم لإتاحة الفرصة للتقييم الشامل للموقف.

وكان الدوري الإنجليزي قد منع لاعبي الدوري و حُكامه من المصافحة بالأيدي قبل المُباريات، وذلك لمنع انتشار الفيروس، وكان ذلك بناءً على نصيحة طبية أيضاً اعتمدت على كون العدوى بالفيروس يُمكن ان تنتقل بالأيدي .

#مانشستر سيتي #فيروس كورونا #أرسنال

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