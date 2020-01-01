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فيديو.. تأهل تاريخي لأتالانتا لربع نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 11 مارس 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. تأهل تاريخي لأتالانتا لربع نهائي دوري الأبطال


وكالات / سما /

رسم السلوفيني جوسيب إيليشيش مهاجم فريق أتالانتا لوحة الإبداع بإتقان و قاد فريقه للفوز على فالنسيا الإسباني في عقر داره مساء أمس الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي عرفت غياب الحضور الجماهيري في ملعب المستايا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا في الأراضي الإسبانية، عرفت تفوق للضيوف الذين حسموا اللقاء برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

موقعة الذهاب عرفت فوز الفريق الإيطالي برباعية لهدف، ليكرر الفريق الفوز بنفس القدر من الأهداف في موقعة الإياب بنتيجة 4-3 ليتأهل لدور الثمانية من التشامبيونزليج بمجموع مباراتي الذهاب والعودة ” 8 -4 “.

تقدم إيليشيش بهدف مبكر في الدقيقة 3 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل كيفين جاميرو لأصحاب الأرض ليدون جوسيب الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 43، ليكرر جاميرو فعلته ويدون التعادل عند الدقيقة 51.

و تقدم فران توريس لفالنسيا بهدف في الدقيقة 67 لكن إيليشيش تمكن من تدوين التعادل في الدقيقة 71 قبل أن يدون هدف الفوز في الدقيقة 82.

#أتالانتا #فالنسيا

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