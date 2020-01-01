شاهد.. جوزيه مورينيو يُحقق أسوأ أرقامه كمدرب

وكالات / سما /

ودع توتنهام هوتسبير، دوري أبطال أوروبا بعدما خسر مجدداً على يد مضيفه لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، بملعب ريد بول أرينا، في إياب الدور ثمن النهائي.

وكان جمهور توتنهام يُعول على جوزيه مورينيو، ليقودهم إلى الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن المدرب البرتغالي فشل في تحسين الجوانب الدفاعية لفريقه ليتعرض للإقصاء مبكراً.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن توتنهام هوتسبير تحت قيادة مورينيو، فشل في الخروج بشباك نظيفة في آخر 21 مواجهة خاضها خارج ملعبه بكافة البطولات باستثناء مباراة وحيدة.

وأوضحت الشبكة المذكورة: “المرة الوحيدة التي حافظ فيها فريق مورينيو على نظافة شباكه خارج أرضه جاءت في يناير الماضي، حينما تعادل توتنهام مع واتفورد بدون أهداف”.

كما أشارت إلى أن توتنهام استقبل 5 أهداف في أول 25 دقيقة من جميع مبارياته الـ3 بدوري الأبطال، منذ وصول مورينيو، ما يؤكد معاناة الفريق اللندني دفاعياً، رغم أن “السبيشل ون” مدرب يمتاز بالأسلوب الدفاعي.

وفي سياق آخر، قالت الشبكة المشار إليها آنفاً، إن جوزيه مورينيو لم يحقق الانتصار في آخر 6 مباريات في جميع البطولات حيث تعادل مرتين وانهزم في 4 مواجهات، محققاً بذلك أسوأ أرقامه بلا فوز طوال مسيرته التدريبية (935 مباراة).