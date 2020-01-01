  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة على رأس وفد من حركة الجهاد الاسلامي يصل الى موسكو

الأربعاء 11 مارس 2020 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة على رأس وفد من حركة الجهاد الاسلامي يصل الى موسكو


غزة / سما /

وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة.

وقال مصدر في الحركة "ان الوفد يضم اعضاء من المكتب السياسي للجهاد وهو محمد الهندي و عبد العزيز الميناوي وممثل الجهاد في لبنان احسان عطايا.

وقال، إن وفد حركة الجهاد الإسلامي سيجري محادثات في الخارجية الروسية مع الوزير لافروف ونائبه بوغدانوف، مشيرًا أن المحادثات ستتطرق لملفات المصالحة الوطنية والعلاقات الثنائية و"صفقة القرن".

يذكر أن روسيا استقبلت مؤخرًا وفدًا قياديًا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وتباحثت الأخيرة مع مستويات عدة القضية الفلسطينية والمصالحة و"صفقة القرن".

#النخالة #الجهاد الاسلامي #موسكو

الأكثر قراءة اليوم

لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية المنطلقة من غزة ؟

"الله يستر".. تخوف إسرائيلي من انتشار كورونا في غزة

مصادر أمنية تكشف: ما علاقة فيروس الكورونا بالهدوء في غزة؟

الحكومة: أصغر المصابين بفيروس "كورونا" رضيعة عمرها عامان.. وهذا سلاحنا في مواجهة الوباء!

مسؤول صيني : عشرات الآلاف تعافوا من "كورونا" بفضل الطب الصيني التقليدي

استئناف الدوام المدرسي في غزة السبت المقبل ما لم يطرأ أي جديد

قطاع غزة المحاصر يتجهّز لفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

ملحم : فلسطين أفضل بكثير من دول مجاورة بإجراءاتها بمحاربة "كورونا"

الصحة الاسرائيلية : ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 76

82018255405187

رئيس الشاباك السابق : "إسرائيل ينتظرها سيناريو قاتم لمستقبلها والسبب الإرهابيين اليهود "

860x484 (1)

وفاة شاب يرفع عدد ضحايا "فاجعة النصيرات" إلى 15

العدد مرجح للزيادة: الصحة الاسرائيلية تعلن ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ75