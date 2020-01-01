النخالة على رأس وفد من حركة الجهاد الاسلامي يصل الى موسكو

غزة / سما /

وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة.

وقال مصدر في الحركة "ان الوفد يضم اعضاء من المكتب السياسي للجهاد وهو محمد الهندي و عبد العزيز الميناوي وممثل الجهاد في لبنان احسان عطايا.

وقال، إن وفد حركة الجهاد الإسلامي سيجري محادثات في الخارجية الروسية مع الوزير لافروف ونائبه بوغدانوف، مشيرًا أن المحادثات ستتطرق لملفات المصالحة الوطنية والعلاقات الثنائية و"صفقة القرن".

يذكر أن روسيا استقبلت مؤخرًا وفدًا قياديًا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وتباحثت الأخيرة مع مستويات عدة القضية الفلسطينية والمصالحة و"صفقة القرن".