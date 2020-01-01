  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة

الأربعاء 11 مارس 2020 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاســــرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 مواطنا، من الضفة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، فتيين بعد إصابة أحدهما عند مدخل قرية دير نظام، شمال غرب رام الله.

وأضافت أن قوات الاحتلال اطلقت النار على الفتيين لدى تواجدهما عند مدخل القرية، ما أدى إلى إصابة أحدهما بعيار ناري بالفخد، قبل اعتقالهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد درويش عطا، وعبد الرحمن فتحي البرغوثي، بعد ان داهمت منزليهما في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء مشعل البرغوثي من بلدة كوبر، وسلمت ثلاثة شبان من بلدة أبو شخيدم، بلاغات لمراجعة مخابراتها، كما اعتقلت الشاب محمد عصام حمد من قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة شبان، وهم: محمد موسى عجاوي، ويوسف ناصر صلاح الدين، ومحمد زهير بلعاوي، وأحمد أسعد نبهان، وعماد غسان هب الريح، بعد أن داهمت منازلهم في مدينة جنين، كما اعتقلت الشاب توفيق مراد من مخيم جنين

 
#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية المنطلقة من غزة ؟

"الله يستر".. تخوف إسرائيلي من انتشار كورونا في غزة

مصادر أمنية تكشف: ما علاقة فيروس الكورونا بالهدوء في غزة؟

الحكومة: أصغر المصابين بفيروس "كورونا" رضيعة عمرها عامان.. وهذا سلاحنا في مواجهة الوباء!

مسؤول صيني : عشرات الآلاف تعافوا من "كورونا" بفضل الطب الصيني التقليدي

استئناف الدوام المدرسي في غزة السبت المقبل ما لم يطرأ أي جديد

قطاع غزة المحاصر يتجهّز لفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

النخالة على رأس وفد من حركة الجهاد الاسلامي يصل الى موسكو

ملحم : فلسطين أفضل بكثير من دول مجاورة بإجراءاتها بمحاربة "كورونا"

الصحة الاسرائيلية : ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 76

82018255405187

رئيس الشاباك السابق : "إسرائيل ينتظرها سيناريو قاتم لمستقبلها والسبب الإرهابيين اليهود "

860x484 (1)

وفاة شاب يرفع عدد ضحايا "فاجعة النصيرات" إلى 15