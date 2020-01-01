الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاســــرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 مواطنا، من الضفة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، فتيين بعد إصابة أحدهما عند مدخل قرية دير نظام، شمال غرب رام الله.

وأضافت أن قوات الاحتلال اطلقت النار على الفتيين لدى تواجدهما عند مدخل القرية، ما أدى إلى إصابة أحدهما بعيار ناري بالفخد، قبل اعتقالهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد درويش عطا، وعبد الرحمن فتحي البرغوثي، بعد ان داهمت منزليهما في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء مشعل البرغوثي من بلدة كوبر، وسلمت ثلاثة شبان من بلدة أبو شخيدم، بلاغات لمراجعة مخابراتها، كما اعتقلت الشاب محمد عصام حمد من قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة شبان، وهم: محمد موسى عجاوي، ويوسف ناصر صلاح الدين، ومحمد زهير بلعاوي، وأحمد أسعد نبهان، وعماد غسان هب الريح، بعد أن داهمت منازلهم في مدينة جنين، كما اعتقلت الشاب توفيق مراد من مخيم جنين