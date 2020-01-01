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إخطار وإغلاق مطاعم ومخابز مخالفة لشروط السلامة برفح

الأربعاء 11 مارس 2020 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إخطار وإغلاق مطاعم ومخابز مخالفة لشروط السلامة برفح


غزة / سما /

 نظمت شرطة مباحث تموين رفح ودائرة الأمن والسلامة بالدفاع المدني وبمشاركة قسم حماية المستهلك ووزارة الصحة، حملة تفقدية على مخابز ومطاعم المحافظة للتحقق من تَوفُّر إجراءات الأمن والسلامة الصحية.

وأوضح الرائد حماد أبو جزر مدير مباحث تموين رفح أنه تم التفتيش على 4 مطاعم ومخبز. مشيرًا إلى أنه تم إيقاف مطبخ واحد عن العمل بعد إزالة اسطوانات الغاز والفرن منه، موضحًا أن المطعم يقع تحت برج سكني.

وأكد أبو جزر أن مباحث تموين المحافظة أخطرت باقي المطاعم والمخابز بإخراج جميع أنابيب الغاز إلى خارج المطاعم واستبدال خزانات السولار البلاستيك بخزانات حديد مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

وأشار إلى أن مباحث التموين تنظم جولات تفقدية بشكل مستمر ومنتظم على الأسواق والمخابز والمصانع والمخازن والمطاعم والفنادق والمنتجعات والمحال التجارية، وذلك مع جهات الاختصاص في وزارتي الصحة والاقتصاد.

واستمرارًا لذلك، اجتمع مدير مرور رفح المقدم وائل الهمص والمقدم خالد العجرمي رئيس قسم الأمن والسلامة والمقدم جلال شيخ العيد مدير العمليات بالدفاع المدني، لضبط سيارات توزيع أنابيب الغاز المخالفة.

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