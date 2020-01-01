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ملحم : فلسطين أفضل بكثير من دول مجاورة بإجراءاتها بمحاربة "كورونا"

الأربعاء 11 مارس 2020 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم : فلسطين أفضل بكثير من دول مجاورة بإجراءاتها بمحاربة "كورونا"


رام الله / سما /

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم اليوم الأربعاء، إن دولة فلسطين تعتبر أفضل بكثير من دول مجاورة تأخرت في اتخاذ اجراءاتها بمحاربة فيروس "كورونا".

وأضاف خلال حديثه لبرنامج فلسطين هذا الصباح الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، أن حسن الإدارة للأزمة يعني تجاوزها بنسبة 90%، مشيراً إلى أنه يجرى متابعة تنفيذ القرارات على الأرض التي تصدر عن مجلس الوزراء.

وتابع: أن إعلان حالة الطوارئ يثبت أنه كان قراراً صائباً وفي وقته، لأن الدول العاقلة والراشدة هي التي تبادر إلى اتخاذ إجراءات وقائية، حيث أننا نقوم بكل ما هو مستطاع حتى نسيطر على منع تفشي الوباء وتقليل أرقام الإصابات.

وأشار ملحم إلى أن الحكومة تتحدث بشفافية ومسؤولية وطنية عن فيروس "كورونا"، وحتى في حال كان هناك تطورات سلبية فإنها ستعلن عن ذلك، من أجل حماية المواطنين، خاصة أنه في ظل سرعة انتشار المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الوضوح وعدم التضليل بالمعلومات سيبني حالة من الثقة بين المواطن والحكومة.

#فلسطين #فيروس كورونا

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