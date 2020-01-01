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الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بعد إصابة أحدهم في رام الله

الأربعاء 11 مارس 2020 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين بعد إصابة أحدهم، في محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة الماضية ، فتيين بعد إصابة أحدهما عند مدخل قرية دير نظام، شمال غرب رام الله.

وأضافت أن قوات الاحتلال اطلقت النار على الفتيين لدى تواجدهما عند مدخل القرية، ما أدى إلى إصابة أحدهما بعيار ناري بالفخد، قبل اعتقالهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد درويش عطا، وعبد الرحمن فتحي البرغوثي، بعد ان داهمت منزليهما في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

 واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء مشعل البرغوثي من بلدة كوبر، وسلمت ثلاثة شبان من بلدة أبو شخيدم، بلاغات لمراجعة مخابراتها، كما اعتقلت الشاب محمد عصام حمد من قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مواجهات اندلعت في أبو شخيدم وأبو قش أثناء انسحاب جيش الاحتلال، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

 
#الاحتلال

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