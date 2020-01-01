هآرتس: بلدية كرمئيل ترفض تمويل نقل مئات الطلاب الفلسطينيين لمدارسهم

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن بلدية مدينة كرمئيل في منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة، ترفض تمويل نقل مئات الطلاب الفلسطينيين من سكان المنطقة إلى مدارسهم خارج المدينة.

واشتكى أهالي 50 طالبًا في الأشهر الأخيرة لبلدية كرمئيل، لامتناعها عن تخصيص حافلات لنقل الطلاب إلى مدارس في مناطق محيطة بها خارج المدينة.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك نحو 500 طالباً فلسطينياً لا يجدون مدرسة تعلمهم اللغة العربية، فيضطر أهاليهم إرسالهم للدراسة في قرى مجاورة.

وردت بلدية كرمئيل على شكاوى الأهالي بالإدعاء أن الطلاب اليهود يتوجهون للمدارس خارج المدينة بمفردهم، ودون مساعدة منها، وأنها تعمل وفق إجراءات وزارة التربية والتعليم والمتبعة بهذا الشأن.