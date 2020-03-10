"كورونا" ينتشر في مستوطنات الضفة والقدس

القدس المحتلة / سما /

بدأت الصحة الإسرائيلية بنشر تفاصيل جديدة حول انتشار فيروس كورونا، لتطال المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس وغور الأردن.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل بعد تشخيصهم، الليلة الماضية، إلى 75، من بينهم ضابط في الجيش الإسرائيلي.

ويظهر من التفاصيل المنشورة، أن مستوطنًا من سكان مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس أصيب بعد عودته من ألمانيا، فيما أصيب مستوطن آخر من محيط بيت جالا بالفيروس بعد اختلاطه بوفد سياحي ألماني زار كنيسة المهد ومناطق بالقدس، منها البلدة القديمة ومنطقة الأنفاق.

وتم عزل 40 مستوطنًا من مستوطنة قرب سلفيت بعد أن عادوا من رحلة بالخارج وتبين أن اثنين منهم مصابون بالفيروس. فيما تم تحديد إصابة مستوطن آخر من سكان مستوطنات غور الأردن.

وعُزل قبل يومين 100 مستوطن من مستوطنة قرب نابلس، بعد عودتهم من الخارج، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة أحدهم بالفيروس.