إصابة عدد من المواطنين خلال اقتحام الاحتلال لجبل العرمة جنوب نابلس

رام الله / سما /

أصيب، فجر اليوم الأربعاء، عدداً من المواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع

في قرية بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس، وتصدى أهالي البلدة لقوات الاحتلال، من بينهم مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس بكر عبد الحق.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من وصول المنطقة، كما اعتدى الجنود على طاقم تلفزيون فلسطين.

وقال رئيس مجلس قروي بيتا فؤاد معالي: إن عدداً كبيراً من الجيبات العسكرية اقتحم الجبل فجراً، وهاجم الجنود اعتصاما سلمياً هناك، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

وتوافد الليلة الماضية، مئات المواطنين إلى قمة جبل العرمة التابع لأراضي بلدة بيتا واعتصموا هناك، في ظل دعوات لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس،: إن هناك دعوات من قبل المستوطنين لاقتحام الجبل، في محاولة للسيطرة على موقع تاريخي أثري فوق قمته.

ذكر أن أهالي بلدة بيتا والقرى المجاورة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لجبل العرمة قبل نحو أسبوعين.