الاحتلال : إصابة شابين بالرصاص قرب رام الله

رام الله /سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء الأربعاء، عن إصابة شابين بنيران قوات خاصة بالقرب من قرية دير نظام شمال غرب رام الله.



وذكرت مواقع عبرية، أن قوات خاصة من جيش الاحتلال نصبت كمينا على الطريق المجاور لقرية دير نظام بالقرب من مستوطنة "نفيه تسوف"، في أعقاب تكرار عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة على دوريات الاحتلال ومركبات المستوطنين في الآونة الاخيرة، وخلال ذلك وصل شبان إلى المكان لإلقاء الزجاجات الحارقة فأطلق الجنود النار عليهم مما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح.



ولم توضح مصادر الاحتلال ما إذا تم اعتقال الشبان بعد إصابتهم أو أنهم تمكنوا من الإنسحاب من المكان.

