طقس فلسطين : منخفضان جويان الخميس الجمعة

رام الله /سما/

يبدو ان هذا الارتفاع الكبير على درجات الحرارة خلال الأيام الماضية لن يطول مع توقع تأثُّر فلسطين بمنخفضات جوية جديدة ستجلب الامطار الغزيرة والرياح الشديدة نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع القادم وقد تؤدي لاحقاق الضرر وتشكل السيول.



وبحسب الراصد الجوي داود الطروة، ستبدأ الامطار بالهطول على المدن فلسطين يوم الخميس وتزداد قوة ليلاً نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي، ومن المتوقع ان تستمر الامطار حتى صباح الجمعة، تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد احيانا كما تهب رياح شديدة، ويحذر من تشكل السيول.



وأضاف الراصد الجوي ان المنطقة ستتأثر بمنخفض جوي جديد مساء الجمعة، بحيث تعود الامطار وتسقط من جديد فوق كافة المناطق كما تهب رياح شديدة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية، ويحذر من تشكل السيول أيضاً .



ومن المتوقع ان يستمر تأثير المنخفض الجوي يوم السبت مع انخفاض على درجات الحرارة واستمرار تساقط الامطار.



وليس هذا فقط، بل تشير الخرائط الجوي الى فرصة عالية لتأثر فلسطين بالمزيد من المنخفضات الجوية خلال الفترة القادمة وبعد أقل من أسبوع على المنخفضين القادمين.

