إعلامية لبنانية تثير جدلا بنشرها إصابة حسن نصرالله بفايروس كورونا

بيروت /سما/

أثارت إعلامية لبنانية جدلا كبيرا بشأن حديثها عن إصابة حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني.

وقالت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، إن الأوساط الإعلامية تداولت أنباء عن إصابة نصر الله بفيروس كورونا بعد استقباله وفدا إيرانيا.

وأوضحت في تغريدة لها على تويتر: "تداولت أوساط إعلامية عن إصابة حسن نصرالله بفيروس كورونا بعد استقباله وفدًا رفيع المستوى قادمًا من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي الى لبنان بأسابيع".

وأضافت أن: "هناك تعتيم مطلق على صحة حسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد ان احدهم مصابًا بالفيروس".

تداولت أوساط إعلامية عن إصابة #حسن_نصرالله بفيروس #كورونا بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي الى #لبنان بأسابيع . هناك تعتيم مطلق على صحة حسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد ان احدهم مصاباً بالفيروس #ماريا_معلوف pic.twitter.com/zabk553Shb — Maria Maaloof (@bilarakib) March 10, 2020

يذكر أن آخر ظهور لحسن نصر الله كان في شهر فبراير الماضي.

وأثارت التغريدة جدلا على موقع توتير.