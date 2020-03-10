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ترامب: فيروس كورونا سيختفي!!

الثلاثاء 10 مارس 2020 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: فيروس كورونا سيختفي!!


واشنطن /سما/

قال الرئيس الأميركي  دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لا يحمل أعراض إصابته كورونا المستجد وأنه لا يحتاج إلى الخضوع للفحوصات . 

جاء ذلك، بعد إعلان عدد من أعضاء الكونغرس المقربين من الرئيس أنهم خالطوا أشخاصًا تبين لاحقا أنهم مصابون بالفيروس وقرروا فرض الحجر الصحي على أنفسهم.

ودعا في تصريحات خلال اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في مستشفيات وشركات تأمين، ترامب الأميركيين للحفاظ على الهدوء، مشددا على أن فيروس كورونا سيختفي حتما.

وأضاف ترامب، إن إدارته تصرف المبالغ اللازمة وتتخذ تدابير عدة لحماية الأميركيين من الفيروس الذي انطلق من الصين في ديسمبر الماضي ووصل الآن إلى 105 من بلدان العالم الـ193.

وتابع: "نعمل بشكل وثيق جدا مع صناعة الرحلات البحرية"، مضيفا بخصوص شركات الطيران "سنساعدهم خلال هذه المحنة".

وكشف الرئيس الأميركي عن إجراءات للتخفيف من تأثيرات كورونا، وقال إن التأمين الصحي الخاص سيغطي الاختبارات المعتمدة لكشف الفيروس.

#ترامب #كورونا #الولايات المتحدة

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