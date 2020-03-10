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الأزهر الشريف يصدر بيانًا يحدد فيه ضوابط مواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر الشريف يصدر بيانًا يحدد فيه ضوابط مواجهة فيروس كورونا


القاهرة /سما/

أصدر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا حدد فيه الضوابط التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر.

وأشار في تغريدة له عبر حساب الأزهر على "تويتر"، إلى أن الضوابط تأتي تماشيا مع التوجهات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وهي:

تعليق التجمعات بشتى أشكالها (أنشطة ـ مسابقات ـ رحلات ـ معسكرات.. إلخ)، إلا عند الضرورة القصوى، وبعد العرض على السلطة المختصة
تفعيل دور الزائرة الصحية بالمعاهد الأزهرية والاهتمام بالمتابعة المستمرة للطلاب
إطلاق حملات توعية واسعة النطاق وتشمل برنامج وقاية يتضمن التوعية من الأوبئة والاهتمام بالنظافة، نشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية
تقييد حركة سفر الطلاب الوافدين والعرض على السلطة المختصة قبل إصدار أي موافقة
متابعة رش وتطهير جميع المباني والمقرات والحجرات والتوجيه بمتابعة التهوية والنظافة باستمرار
يتم وقف حركة سفر السادة المبعوثين بالقطاع الدعوي، والرجوع إلى سفارة الدولة المعنية قبل السماح بالسفر، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة
تجهيز غرف حجر صحي لاستخدامها في حالة الاشتباه في أي حالة إصابة

#الازهر الشريف #كورونا #مصر

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