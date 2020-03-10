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محافظ سلطة النقد يصدر تعليمات خطة الطوارئ لفروع المصارف في بيت لحم

الثلاثاء 10 مارس 2020 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلطة النقد يصدر تعليمات خطة الطوارئ لفروع المصارف في بيت لحم


رام الله / سما /

 أصدر محافظ سلطة النقد عزام الشوا، تعليمات خطة الطوارئ لفروع المصارف في بيت لحم.

وحسب بيان سلطة النقد، مساء اليوم الثلاثاء، تنص التعليمات على قيام فروع المصارف العاملة في بيت لحم بتطبيق خطة طوارئ تقضي باستقبال الجمهور لتنفيذ العمليات الطارئة فقط، اعتباراً من صباح يوم غد وتشمل العمليات الطارئة بالحد الأدنى خدمات السحب والايداع والحوالات الداخلية والخارجية.

كما يترك لكل مصرف في ضوء ما هو متاح من كوادره البشرية تحديد ساعات الدوام في المناطق المصابة مع مراعاة وسائل واجراءات الوقاية المعتمدة.

وأكد الشوا أن سلطة النقد تتفهم حاجة بعض المصارف لإغلاق بعض المكاتب في المناطق المصابة مع ضرورة استمرار تقديم خطة الطوارئ من خلال فروع المصرف الأخرى في ذات المحافظة.

#سلطة النقد #كورونا #طوارئ #البنوك

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