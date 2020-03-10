تعرف على الطائرة التي تزيد من فرص إسرائيل لضرب إيران

القدس المحتلة / سما /

وافق الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء على بيع سلاح الجو الاسرائيلي طائرات شحن وقود من نوع فاغسوس KC-46A، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن الموافقة على بيع هذه الطائرات لإسرائيل سابقا بسبب اعتبارات أمنية وسياسية.

ووفقا لموقع والا العبري فإن الحديث يدور عن طائرات أمريكية صُنعت خصيصا لتعمل كطائرات شحن وقود للطائرات الحربية في المهام العملياتية البعيدة المدى.

هذا وستزيد هذه الطائرات مدى طيران سلاح الجو الاسرائيلي بمئات الكيلو مترات، الأمر الذي من شأنه زيادة امكانيات وقدرات اسرائيل على ضرب ايران، حيث كانت اسرائيل قد أعربت عن رغبتها لشراء 8 طائرات من هذا النوع .

ويشار إلى أن سلاح الجو الاسرائيلي يعتمد حاليا في عمليات شحن الوقود للطائرات الحربية أثناء تحليقها في الجو على طائرات قديمة من نوع بوينغ 707 وطائرات هركولس C-130 .