  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تعرف على الطائرة التي تزيد من فرص إسرائيل لضرب إيران

الثلاثاء 10 مارس 2020 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الطائرة التي تزيد من فرص إسرائيل لضرب إيران


القدس المحتلة / سما /

وافق الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء على بيع سلاح الجو الاسرائيلي طائرات شحن وقود من نوع فاغسوس  KC-46A، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن الموافقة على بيع هذه الطائرات لإسرائيل سابقا بسبب اعتبارات أمنية وسياسية.

ووفقا لموقع والا العبري فإن الحديث يدور عن طائرات أمريكية صُنعت خصيصا لتعمل كطائرات شحن وقود للطائرات الحربية في المهام العملياتية البعيدة المدى.

هذا وستزيد هذه الطائرات مدى طيران سلاح الجو الاسرائيلي بمئات الكيلو مترات، الأمر الذي من شأنه زيادة امكانيات وقدرات اسرائيل على ضرب ايران، حيث كانت اسرائيل قد أعربت عن رغبتها لشراء 8 طائرات من هذا النوع .

ويشار إلى أن سلاح الجو الاسرائيلي يعتمد حاليا في عمليات شحن الوقود للطائرات الحربية أثناء تحليقها في الجو على طائرات قديمة من نوع بوينغ 707 وطائرات هركولس C-130 .

#الجيش الاسرائيلي #طائرات #ايران #الكونغرس #سلاح الجو

الأكثر قراءة اليوم

نصائح ضارة للوقاية من كورونا .. احذر منها

لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية المنطلقة من غزة ؟

صحيفة: قيادة حماس تعمل من تركيا تنظيميا...واتجاه يدفع لعودة مشعل رئيسا لها

"الله يستر".. تخوف إسرائيلي من انتشار كورونا في غزة

السلطات المصرية تغلق معبر رفح في كلا الاتجاهين

برلماني إيراني : فيروس جديد قاتل غير كورونا يضرب بلدنا ويتهم أمريكا بالوقوف وراءه

مسؤول صيني : عشرات الآلاف تعافوا من "كورونا" بفضل الطب الصيني التقليدي

الأخبار الرئيسية

العدد مرجح للزيادة: الصحة الاسرائيلية تعلن ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ75

860x484 - 2020-03-10T221534.484

إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم ترفع عدد الإصابات لـ 30

الرئيس يؤكد كافة احتياجات محافظتي بيت لحم وطولكرم مجابة وستلبى فوراً

الحكومة: أصغر المصابين بفيروس "كورونا" رضيعة عمرها عامان.. وهذا سلاحنا في مواجهة الوباء!

56

تقرير: إجراءات أمنية جديدة للاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة تستند إلى "ثلاثة مبادئ!!