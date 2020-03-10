الشرطة تقبض على مشتبه به نشر أخبارًا كاذبة حول "كورونا" في بيت لحم

بيت لحم / سما /

قبضت الشرطة، اليوم الثلاثاء، على مشتبه به قام بنشر معلومات كاذبة عن إصابات بفيروس كورونا، سببت الإرباك والهلع بين المواطنين في بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد توفر معلومات عن قيام أحد الأشخاص بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة عبر صفحته وصفحة أخرى قام بانشائها على فيس بوك عن وجود 4 إصابات بمرض كورونا في مخيم دهيشة، وإصابة في بلدة نحالين، ومعلومات مضللة أخرى مما تسببت بالذعر لدى المواطنين وإرباك لدى الأهالي في المحافظة.

على الفور قامت الشرطة بتوقيف المشتبه به لحين إحالته لجهات الاختصاص استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه اصولاً.

وناشدت الشرطة المواطنين أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الناطقين الرسميين في الحكومة ووزارة الصحة فيما يخص هذا المرض تجنباً للفوضى لدى المواطنين .