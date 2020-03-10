لجان الرعاية الصحية تُقدم مستشفى الشهيد عمر القاسم للعلاج من "كورونا"

نابلس / سما /

أعلنت لجان الرعاية الصحية، تقديم مستشفى الشهيد عمر القاسم، الكائن في بلدة عزون بمحافظة قلقيلية، بمختلف امكانياته وتجهيزاته ليكون مستشفى للعلاج من فيروس كورونا.

وقالت لجان الرعاية الصحية في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء "بناء على إعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني، وحرصًا على سلامة أبناء شعبنا في محافظة قلقيلية وبلدة عزون والقرى المحيطة، واستجابة لطلب محافظ محافظة قلقيلية ومديرية صحة قلقيلية، توجب علينا انتماء وتكافلاً مع أبناء شعبنا تقديم مستشفى الشهيد عمر القاسم، الكائن في بلدة عزون بكامل امكانياته وتجهيزاته ليكون مستشفى للعلاج من فيروس كورونا الذي يهدد كافة أبناء شعبنا، ليكون بارقة أمل لتخطي هذه الازمة وكافة الصعاب والمعيقات للحيلولة دون انتشار وباء الكورونا بين أبناء شعبنا في المحافظة وقراها".

واوضحت انه " تم اليوم استقبال وفدا من مديرية صحة قلقيلية اطلع على جاهزية المبنى وأهليته، عقد على ضوئه اجتماع في مبنى محافظة قلقيلية بحضور عطوفة المحافظ، ووفد مديرية الصحة، ووفد من جمعية لجان الرعاية الصحية، تم خلاله البحث في متطلبات التشغيل والسلامة العامة" مشيرة الى انه ومع انتهاء فترة الطوارئ مباشرة، فان لديها (لجان الرعاية الصحية) خطة لافتتاح المستشفى لتقديم خدماته الطبية لأهالي بلده عزون والقرى المجاورة "متمنية السلامة لجميع ابناء شعبنا والتعاون والتكاتف لاجتياز هذه المرحلة العصيبة".