صحيفة عبرية تكشف: العمل على تعيين مئير كوهين رئيسا للكنيست بديلا لـ"حليف نتنياهو"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن الهدف الأول لحزب "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، هو تبديل رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي أدلشتاين.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تستكمل هذا الأسبوع المفاوضات مع حزب "إسرائيل بيتنا" و"القائمة العربية المشتركة" لدعم انتخاب عضو الكنيست مئير كوهين من حزب "كحول لافان" لمنصب رئيس الكنيست خلفاً ليولي أدلشتاين، وذلك من أجل عرض هذا الموضوع للمصادقة عليه في الجلسة الافتتاحية للكنيست الـ23 يوم الإثنين القادم.

من جانبهم أكد أعضاء في حزب "كحول لفان" عدم وجود اتفاقات بهذا الشأن مع حزب "إسرائيل بيتنا" و"القائمة المشتركة".

وقال مسؤول كبير في حزب "كحول لافان": إن هناك تأييدًا من قِبل تحالف "العمل – غيشر – ميرتس" لهذه الخطوة، ومن أجل أن تكون هناك أغلبية لتأييد كوهين فإن هناك حاجة إلى 12 عضو كنيست من "القائمة العربية المشتركة"، و7 أعضاء من "إسرائيل بيتنا"، وأن يكون له 59 مؤيدًا، حيث أن رئيس الكنيست الحالي يولي أدلشتاين يتمتع بتأييد 58 عضو كنيست من حزب "الليكود"، والأحزاب الحريدية وحزب "يمينا".