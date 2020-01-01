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مصر تسجل 59 إصابة بفيروس "كورونا" حتى اللحظة.. وارتفاع عدد المصابين بلبنان لـ51

الثلاثاء 10 مارس 2020 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تسجل 59 إصابة بفيروس "كورونا" حتى اللحظة.. وارتفاع عدد المصابين بلبنان لـ51


القدس المحتلة / سما /

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، أن العدد الإجمالي للحالات التي شخصت بمختبرات المستشفى بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد بلغ 51 إصابة.

وأكد التقرير اليومي الصادر عن المستشفى أنه يوجد حتى اللحظة 23 حالة في منطقة الحجر الصحي، ووضع المصابين مستقر عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

في سياق متصل،  قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن إجمالي ما تم تسجيله بفيروس "كورونا" المستجد، بلغ 59 إصابة بالفيروس حتى الآن، منها 51 حالة تم اكتشافها بالإجراءات الاحترازية دون ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وقالت زايد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اليوم الثلاثاء، إنه تم إجراء الفحوصات على عينة عشوائية تبلغ 558 شخصًا من العاملين في المراكب العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان، مؤكدة أن النتيجة خرجت سلبية لجميع العينات.

بدوره، أكد العناني أن المزارات السياحية المصرية مفتوحة أمام الزائرين المصريين والسائحين الأجانب، نافيا ما تردد من شائعات بشأن إغلاقها.

من جهته، شدد هيكل على أن بلاده تتعامل بشفافية مع فيروس كورونا، وكل شيء سيحدث ستبادر الدولة بالإعلان عنه.

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#لبنان #كورونا #مصر

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