  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة الطوارئ في بلدية جباليا تعد خطة للمخاطر المتوقعة

الثلاثاء 10 مارس 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الطوارئ في بلدية جباليا تعد خطة للمخاطر المتوقعة


غزة / سما /

أكد رئيس بلدية جباليا النزلة المهندس مازن النجار أن حياة المواطنين على رأس أولويات لجنة الطوارئ في البلدية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل هيئات ولجان تهدف إلى مراجعة إجراءات السلامة في كافة الحرف الخطرة لضمان عدم تكرار ما حدث في النصيرات.

وقال النجار خلال اجتماع عقدته لجنة الطوارئ في محافظة شمال غزة، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الطوارئ تُعد خطة مجدولة للمخاطر المتوقعة، لافتًا أن الخطة تشمل وتحديد الإجراءات اللازمة حال وقوع الخطر والجهات المسؤولة عن التعامل معه.

وتابع، أن الاجتماع عمد إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من  شأنها حماية والحفاظ على سلامة المواطنين، منوهاً إلى أن وأن هذه الإجراءات ستنفذ بالتنسيق بين كل الجهات ذات الاختصاص.

وبين المهندس النجار، أن لجنة الطوارئ شكلت عدة لجان لإدارة الأمن والسلامة، وإعداد دليل للإجراءات، ومتابعة تنفيذ التوصيات اللازمة لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين.

#بلدية جباليا #كورونا #طوارئ

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الوزراء يوجه رسالة لاهالي قطاع غزة ويتخذ تعليمات وقرارات مهمة بشأن كورونا

نصائح ضارة للوقاية من كورونا .. احذر منها

لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية المنطلقة من غزة ؟

صحيفة: قيادة حماس تعمل من تركيا تنظيميا...واتجاه يدفع لعودة مشعل رئيسا لها

السلطات المصرية تغلق معبر رفح في كلا الاتجاهين

"الله يستر".. تخوف إسرائيلي من انتشار كورونا في غزة

برلماني إيراني : فيروس جديد قاتل غير كورونا يضرب بلدنا ويتهم أمريكا بالوقوف وراءه

الأخبار الرئيسية

الحكومة: أصغر المصابين بفيروس "كورونا" رضيعة عمرها عامان.. وهذا سلاحنا في مواجهة الوباء!

234

اشتية: حالة الطوارئ قد تمتد أو تنقص عن المدة المعلنة بحسب التطورات!

56

تقرير: إجراءات أمنية جديدة للاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة تستند إلى "ثلاثة مبادئ!!

اسرائيل تغلق معبر الكرامة بكلا الاتجاهين حتى إشعار آخر بسبب "كورونا"

الحكومة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ29.. و3014 مواطنا بالحجر الصحي المنزل