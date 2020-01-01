لجنة الطوارئ في بلدية جباليا تعد خطة للمخاطر المتوقعة

غزة / سما /

أكد رئيس بلدية جباليا النزلة المهندس مازن النجار أن حياة المواطنين على رأس أولويات لجنة الطوارئ في البلدية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل هيئات ولجان تهدف إلى مراجعة إجراءات السلامة في كافة الحرف الخطرة لضمان عدم تكرار ما حدث في النصيرات.

وقال النجار خلال اجتماع عقدته لجنة الطوارئ في محافظة شمال غزة، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الطوارئ تُعد خطة مجدولة للمخاطر المتوقعة، لافتًا أن الخطة تشمل وتحديد الإجراءات اللازمة حال وقوع الخطر والجهات المسؤولة عن التعامل معه.

وتابع، أن الاجتماع عمد إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية والحفاظ على سلامة المواطنين، منوهاً إلى أن وأن هذه الإجراءات ستنفذ بالتنسيق بين كل الجهات ذات الاختصاص.

وبين المهندس النجار، أن لجنة الطوارئ شكلت عدة لجان لإدارة الأمن والسلامة، وإعداد دليل للإجراءات، ومتابعة تنفيذ التوصيات اللازمة لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين.