"تكافل" تعلن البدء بتنفيذ مشروع الوصفات الطبية بغزة

غزة / سما /

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل" عن البدء بتنفيذ مشروع "توزيع الوصفات الطبية" في قطاع غزة بشكل أولي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف حقن سيولة الدم للحوامل مثل الهبارين والكلكسان، ضمن المشروع.

وبينت أنه سيستفيد من مشروع الوصفات الطبية المسجلين كافة عبر الموقع الإلكتروني، الذين انطبقت عليهم المعايير الصحية وفق الحاجة، مشيرةً إلى أنه سيتم الاتصال بالمستفيد / ة عبر الهاتف.

ونوهت أن توزيع الحقن سيكون على مدار أسبوع نظراً لأعداد المستفيدين الكبير، على أن يلتزم المستفيد/ة بإحضار تقرير طبي من طبيب ومركز صحي معتمد عن الاستلام.