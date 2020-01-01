  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"تكافل" تعلن البدء بتنفيذ مشروع الوصفات الطبية بغزة

الثلاثاء 10 مارس 2020 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تكافل" تعلن البدء بتنفيذ مشروع الوصفات الطبية بغزة


غزة / سما /

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل" عن البدء بتنفيذ مشروع "توزيع الوصفات الطبية" في قطاع غزة بشكل أولي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف حقن سيولة الدم للحوامل مثل الهبارين والكلكسان، ضمن المشروع.

وبينت أنه سيستفيد من مشروع الوصفات الطبية المسجلين كافة عبر الموقع الإلكتروني، الذين انطبقت عليهم المعايير الصحية وفق الحاجة، مشيرةً إلى أنه سيتم الاتصال بالمستفيد / ة عبر الهاتف.

ونوهت أن توزيع الحقن سيكون على مدار أسبوع نظراً لأعداد المستفيدين الكبير، على أن يلتزم المستفيد/ة بإحضار تقرير طبي من طبيب ومركز صحي معتمد عن الاستلام.

#لجنة التكافل #قطاع غزة #مشروع الوصفات الطبية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الوزراء يوجه رسالة لاهالي قطاع غزة ويتخذ تعليمات وقرارات مهمة بشأن كورونا

نصائح ضارة للوقاية من كورونا .. احذر منها

لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية المنطلقة من غزة ؟

صحيفة: قيادة حماس تعمل من تركيا تنظيميا...واتجاه يدفع لعودة مشعل رئيسا لها

السلطات المصرية تغلق معبر رفح في كلا الاتجاهين

"الله يستر".. تخوف إسرائيلي من انتشار كورونا في غزة

برلماني إيراني : فيروس جديد قاتل غير كورونا يضرب بلدنا ويتهم أمريكا بالوقوف وراءه

الأخبار الرئيسية

الحكومة: أصغر المصابين بفيروس "كورونا" رضيعة عمرها عامان.. وهذا سلاحنا في مواجهة الوباء!

234

اشتية: حالة الطوارئ قد تمتد أو تنقص عن المدة المعلنة بحسب التطورات!

56

تقرير: إجراءات أمنية جديدة للاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة تستند إلى "ثلاثة مبادئ!!

اسرائيل تغلق معبر الكرامة بكلا الاتجاهين حتى إشعار آخر بسبب "كورونا"

الحكومة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ29.. و3014 مواطنا بالحجر الصحي المنزل