  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة: أصغر المصابين بفيروس "كورونا" رضيعة عمرها عامان.. وهذا سلاحنا في مواجهة الوباء!

الثلاثاء 10 مارس 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة: أصغر المصابين بفيروس "كورونا" رضيعة عمرها عامان.. وهذا سلاحنا في مواجهة الوباء!


رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن أصغر المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين هو طفلة بعمر عامين، مبينا أن من بين المصابين الـ29 مواطنة حامل بالعشرينات من العمر وفتى عمره 16 عاما.

وطالب ملحم، خلال المؤتمر الصحفي المسائي، اليوم الثلاثاء، بمضاعفة التدابير الوقائية لمنع تفشي الوباء، وبضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والحد من التنقل بين المحافظات، "لأن سلاحنا في مواجهة الوباء هو رفع الوعي بالمخاطر".

وأكد أن جميع الحالات المصابة مستقرة، وتوجد في الحجر الصحي في فندق انجل والمركز الوطني ببيت لحم، وهناك 13 حالة مصابة في الحجر البيتي وفق الإجراءات والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن هذا الوباء يضرب دولا كبرى وهي تعاني من انتشاره وتفشيه السريع، ونحن في فلسطين نحاول أن نعوض القدرات المادية في المواجهة بزيادة الوعي ومضاعفة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي نسعى من خلالها إلى منع تفشيه، وبالتالي التقيد عالي الدرجة إضافة لفرض إجراءات صارمة تتعلق بإغلاق التجمعات العامة كما حدث في بيت لحم، وفي المحافظات الأخرى يتم التعامل بصرامة وجدية مع التجمعات العامة.

وتابع ملحم أن الشراكة في محاربة الوباء يجب أن تكون حكومية ومجتمعية وفردية، مؤكدا أهمية الحرص على الاعتناء بالنظافة الشخصية والإقلاع عن عادات التقبيل والمصافحة للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق هذا الهدف.

وقال: علينا مسؤوليات وطنية كبيرة، ويجب الالتزام بالتعليمات التي صدرت عن الجهات المختصة والجهات الأمنية بهذا الخصوص.

#الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم #كورونا #طفل رضيع #فلسطين #بيت لحم #فيروس كورونا #كوفيد 19 #طوارئ

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الوزراء يوجه رسالة لاهالي قطاع غزة ويتخذ تعليمات وقرارات مهمة بشأن كورونا

نصائح ضارة للوقاية من كورونا .. احذر منها

لماذا اختفت البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية المنطلقة من غزة ؟

صحيفة: قيادة حماس تعمل من تركيا تنظيميا...واتجاه يدفع لعودة مشعل رئيسا لها

السلطات المصرية تغلق معبر رفح في كلا الاتجاهين

"الله يستر".. تخوف إسرائيلي من انتشار كورونا في غزة

برلماني إيراني : فيروس جديد قاتل غير كورونا يضرب بلدنا ويتهم أمريكا بالوقوف وراءه

الأخبار الرئيسية

234

اشتية: حالة الطوارئ قد تمتد أو تنقص عن المدة المعلنة بحسب التطورات!

56

تقرير: إجراءات أمنية جديدة للاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة تستند إلى "ثلاثة مبادئ!!

اسرائيل تغلق معبر الكرامة بكلا الاتجاهين حتى إشعار آخر بسبب "كورونا"

الحكومة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ29.. و3014 مواطنا بالحجر الصحي المنزل

الصحة الاسرائيلية: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ58.. وإغلاق محطة القطار في مطار بن غوريون