بدء التصويت في ست ولايات أميركية في إطار الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

واشنطن /سما/

يتوجّه الناخبون الديمقراطيون، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع في ست ولايات أميركية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للاختيار ما بين جو بايدن وبيرني ساندرز، الطامحين للفوز بالترشّح عن الحزب لرئاسة الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى ولاية ميشيغان التي يكتسي التصويت فيها أهمية كبرى نظرا إلى أنها تعتبر ولاية متأرجحة، لا يمتلك فيها أي من الحزبين غالبية، تجرى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولايات أيداهو وميسيسيبي وميزوري وداكوتا الشمالية وواشنطن.

وتضم ميشيغان العدد الأكبر من المندوبين بين الولايات الست التي تشهد تصويتا الثلاثاء، وهو ما يزيد من أهمية الفوز فيها، وما دفع المرشّحين لتنظيم حملات انتخابية مكثّفة فيها.

ويحتاج ساندرز إلى تحقيق نتائج جيدة في ميشيغان لإبقاء حظوظه بالفوز بالترشّح عن الحزب للرئاسة قائمة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ويخوض بايدن، وهو نائب الرئيس السابق باراك أوباما، واليساري ساندرز معركة شرسة لمعرفة الشخصية التي ستواجه الرئيس دونالد ترمب في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ومنذ فوزه في الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولاينا الجنوبية ثم في يوم "الثلاثاء الكبير"، يتزايد الدعم لحملة بايدن.

وكسب بايدن "77 عاما" دعم عدد من أبرز خصومه السابقين في انتخابات الحزب الديمقراطي، بمن فيهم سناتوران بارزان من أصول إفريقية هما كوري بوكر عن نيو جيرسي الذي أعرب الاثنين عن دعمه له، وكمالا هاريس عن كاليفورنيا.

في المقابل، تلقى ساندرز "78 عاما" دعم القس جيسي جاكسون، المناضل الشهير دفاعا عن الحقوق المدنية.